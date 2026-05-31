Πάτρα: Πατέρας και γιος σκοτώθηκαν σε τροχαίο με μηχανή - Σοκ στην τοπική κοινωνία

Πατέρας και γιος έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα με μοτοσικλέτα στην Πάτρα. Η μηχανή εξετράπη της πορείας της κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στην Πάτρα, όταν πατέρας και γιος έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο με μοτοσικλέτα, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία.

Το δυστύχημα εκτυλίχθηκε στην έξοδο της πόλης, κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής προς το Ρίο, κοντά στο κλειστό γυμναστήριο «Τόφαλος», όταν η μηχανή μεγάλου κυβισμού στην οποία επέβαιναν οι δύο άνδρες εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε με δύναμη στα προστατευτικά κιγκλιδώματα.

Η σύγκρουση αποδείχθηκε μοιραία για τον 20χρονο γιο, ο οποίος κατέληξε επί τόπου, ενώ ο 46χρονος πατέρας του μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε λίγες ώρες αργότερα, μετατρέποντας το περιστατικό σε διπλή οικογενειακή τραγωδία.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, με την κυκλοφορία να διακόπτεται προσωρινά για την ασφαλή επέμβαση των δυνάμεων του ΕΚΑΒ και της Αστυνομίας. Οι αρχές προχώρησαν σε επιτόπια έρευνα για τη συλλογή στοιχείων σχετικά με τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πατέρας και γιος φορούσαν προστατευτικά κράνη τη στιγμή του τροχαίου, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο σύνθετη την προσπάθεια διερεύνησης των αιτιών.

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι στο συγκεκριμένο σημείο έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν τροχαία συμβάντα, καθώς στην περιοχή εκτελούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα οδικά έργα που επηρεάζουν την κυκλοφορία.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

