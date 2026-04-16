Καιρός: Επιμένει η αφρικανική σκόνη - Πότε αναμένεται να καθαρίσει η ατμόσφαιρα

Αφρικανική σκόνη έως την Παρασκευή επηρεάζει τη χώρα με θολή ατμόσφαιρα και ισχυρούς ανέμους. Πότε καθαρίζει ο καιρός και βελτιώνεται η ποιότητα του αέρα.

Με αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης, θολή ατμόσφαιρα και ενισχυμένους ανέμους συνεχίζεται το σκηνικό του καιρού στη χώρα, με το φαινόμενο να αναμένεται να διατηρηθεί έως και την Παρασκευή.

Σύμφωνα με μετεωρολογικά δεδομένα, πρόκειται για επεισόδιο ασθενούς έως μέτριας έντασης, το οποίο επηρεάζει κυρίως τα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, ενώ κατά διαστήματα επεκτείνεται και σε περιοχές της δυτικής Ελλάδας. Η ποιότητα του αέρα παραμένει επιβαρυμένη, με ενδεικτικές συγκεντρώσεις να ξεπερνούν το όριο των 50 μικρογραμμαρίων ανά κυβικό μέτρο σε αστικά κέντρα.

Η παρουσία της σκόνης εντοπίζεται κυρίως στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, γεγονός που περιορίζει σε σχέση με προηγούμενα επεισόδια την ένταση στο έδαφος. Καλύτερη εικόνα καταγράφεται σε περιοχές της βόρειας Ελλάδας, όπου οι ενισχυμένοι βορειοανατολικοί άνεμοι συμβάλλουν στον σταδιακό καθαρισμό της ατμόσφαιρας.

Παράλληλα, αναμένονται τοπικές και σύντομες βροχές κυρίως σε ορεινά τμήματα της ηπειρωτικής χώρας, με πιθανότητα για λασποβροχές λόγω της παρουσίας σκόνης.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στους ανέμους, οι οποίοι θα ενισχυθούν σημαντικά στο Αιγαίο, φτάνοντας τοπικά τα 8 μποφόρ, ενώ την Παρασκευή στο Καφηρέα (ή Κάβο Ντόρο - είναι ακρωτήριο της Εύβοιας) δεν αποκλείεται να αγγίξουν ακόμη και τα 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία παραμένει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας τοπικά έως τους 27 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα κυμανθεί κοντά στους 22 με 23 βαθμούς.

Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη αναμένονται κατά διαστήματα νεφώσεις και ήπιες καιρικές διακυμάνσεις, με πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών κυρίως στα ορεινά.

Η Παρασκευή χαρακτηρίζεται ως ημέρα μετάβασης, καθώς οι ισχυροί βοριάδες θα αρχίσουν να απομακρύνουν τη σκόνη από βορρά προς νότο, βελτιώνοντας σταδιακά την ατμοσφαιρική εικόνα.

Από το Σαββατοκύριακο αναμένεται αισθητή βελτίωση της ποιότητας του αέρα, με πιο καθαρές συνθήκες, ηλιοφάνεια και περιορισμένη αστάθεια, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα παραμείνουν ενισχυμένοι, αλλά με σταδιακή εξασθένηση από την αρχή της επόμενης εβδομάδας.

