Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Ιαπωνία: Το πρόβλημα με τις αρκούδες είναι πιο σύνθετο

Η Ιαπωνία αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα με τις αρκούδες και είναι δύσκολο να λυθεί, με αποτέλεσμα η χώρα να βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η Ιαπωνία παρουσίασε ένα πενταετές σχέδιο για τον έλεγχο και τον τερματισμό των επιθέσεων αρκούδων εναντίον ανθρώπων, οι οποίες το 2025 έφτασαν σε ιστορικό ρεκόρ με 230 περιστατικά σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων τα 13 ήταν θανατηφόρα.

Η πρωτοβουλία, που αναπτύχθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος με τη συνεργασία του Υπουργείου Γεωργίας και της Εθνικής Αστυνομικής Υπηρεσίας της Ιαπωνίας, προβλέπει τη θήρευση περισσότερων από 10.000 αρκούδων μέσα σε έναν μόνο χρόνο.

Οι αρκούδες στην Ιαπωνία πλησιάζουν όλο και περισσότερο σε κατοικημένες περιοχές, όπως τα προάστια του Τόκιο, λόγω της εγκατάλειψης των αγροτικών περιοχών και της έλλειψης τροφής στη φύση, που προκαλείται από επιδημίες και την ίδια την κλιματική αλλαγή.

Το σχέδιο περιλαμβάνει νομικές μεταρρυθμίσεις που επιτρέπουν πυροβολισμούς εκτός καθορισμένων περιοχών κυνηγιού, καθώς και την εκπαίδευση νέων κυνηγών -ένα επάγγελμα που φθίνει όσο αυξάνεται ο αστικός πληθυσμός. Το κύριο επίκεντρο δράσης είναι η περιοχή Τοχόκου, όπου σχεδιάζεται η θήρευση τουλάχιστον 3.800 αρκούδων έως το τέλος του έτους. Οι αρχές ελπίζουν να θανατώσουν άλλες 1.254 στο Χοκάιντο, 3.500 στο Τσούμπου και 600 στο Κάντο.

Σύμφωνα με το ιαπωνικό μέσο Asahi, το 2025 καταγράφηκαν 6.800 εμφανίσεις αρκούδων σε συνολικά 27.949 τοποθεσίες σε αστικές περιοχές. Τα περισσότερα θανατηφόρα περιστατικά σημειώθηκαν στη βόρεια Ιαπωνία. «Έχουν παρατηρηθεί να τρώνε τροφές των πόλεων που δεν βρίσκονται στα βάθη των βουνών, όπως λωτοί και καρποί γκίνγκο», εξηγεί στο ίδιο μέσο ένας αξιωματούχος της νομαρχίας Ακίτα.

Ο χάρτης εμφανίσεων «Kumadasu»

Από τον Ιούλιο του 2024, η νομαρχία Ακίτα δημοσιεύει έναν χάρτη με την ονομασία «Kumadasu» (που μεταφράζεται περίπου ως «η αρκούδα εμφανίζεται»), στον οποίο καταγράφονται οι εμφανίσεις αρκούδων με ημερομηνία, ώρα, συνθήκες και μέγεθος του ζώου.

Για παράδειγμα, στις 14 Απριλίου εντοπίστηκε μια ασιατική μαύρη αρκούδα στην ίδια την πόλη της Ακίτα, με την εξής περιγραφή: «Είδα μια αρκούδα σε απόσταση περίπου ενός μέτρου στον δρόμο μπροστά από το σπίτι μου. Στη συνέχεια, η αρκούδα κατευθύνθηκε νότια στον δρόμο, περίπου πέντε μέτρα από το σπίτι μου», ενώ κάποιος άλλος ανέφερε: «Μια αρκούδα μήκους 1,5 μέτρου εμφανίστηκε στην πίσω αυλή μου και μετά έφυγε προς τα δυτικά».

«Καθώς μοίραζα εφημερίδες, δέχθηκα επίθεση από μια αρκούδα περίπου ενός μέτρου που εμφανίστηκε από τα δυτικά», έγραψε ένας πολίτης της Ακίτα στις 4 Νοεμβρίου πέρυσι. «Δέχθηκα επίθεση από αρκούδα ενώ μάζευα μανιτάρια», δήλωσε ένας άλλος.

