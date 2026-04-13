«Λίγοι την ξέρουν»: Η βαλκανική χώρα που αποθεώνει το CNN και κερδίζει τους Αμερικανούς τουρίστες

Το CNN αναδεικνύει έναν ανερχόμενο ευρωπαϊκό προορισμό με εντυπωσιακά τοπία, χαμηλό κόστος και αυθεντική γαστρονομία.

Έναν «κρυμμένο θησαυρό» της Ευρώπης αναδεικνύουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, με το CNN να στρέφει το ενδιαφέρον του σε έναν προορισμό που μέχρι πρόσφατα περνούσε σχεδόν απαρατήρητος από τον μαζικό τουρισμό.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Βόρεια Μακεδονία, την οποία περιγράφει ως «εντυπωσιακή» και υποτιμημένη ταξιδιωτική επιλογή, που αξίζει πολύ μεγαλύτερη διεθνή προβολή.

Τοπίο και αυθεντικότητα

Σύμφωνα με το CNN, η Βόρεια Μακεδονία ξεχωρίζει για το φυσικό της περιβάλλον, με καταπράσινες πλαγιές, ορεινά τοπία και χιονισμένες κορυφές που δημιουργούν εικόνες διαφορετικές από τους κλασικούς μεσογειακούς προορισμούς.

Σε αντίθεση με δημοφιλείς χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία ή η Ισπανία, η χώρα προσφέρει πιο ήσυχες εμπειρίες, μακριά από τον υπερτουρισμό.

Γαστρονομία με επιρροές

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται και στην τοπική κουζίνα, η οποία συνδυάζει στοιχεία από τη βαλκανική, την οθωμανική και τη μεσογειακή παράδοση.

Πιάτα όπως το tavče gravč και το ajvar αναδεικνύουν τη γαστρονομική ταυτότητα της περιοχής, προσελκύοντας ταξιδιώτες που αναζητούν αυθεντικές γεύσεις.

Οικονομικός και ανερχόμενος προορισμός

Η Βόρεια Μακεδονία τοποθετείται πλέον δίπλα σε «ανερχόμενες τουριστικές χώρες» όπως η Αλβανία και η Βουλγαρία, κυρίως λόγω του χαμηλού κόστους και της αυξανόμενης τουριστικής ανάπτυξης.

Για τους επισκέπτες από τις ΗΠΑ, μάλιστα, δεν απαιτείται βίζα για διαμονή έως 90 ημερών, γεγονός που ενισχύει τη δυναμική της χώρας στην αμερικανική αγορά.

Ανοδική πορεία στον τουρισμό

Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν σαφή ανάκαμψη: το 2024 ο τουρισμός αυξήθηκε έως και 8% σε ετήσια βάση, ενώ οι αφίξεις ξένων επισκεπτών σημείωσαν άνοδο περίπου 13%.

Κύριες χώρες προέλευσης των τουριστών είναι η Τουρκία, η Σερβία, η Ελλάδα και η Βουλγαρία, αλλά και άλλες ευρωπαϊκές.

Η στροφή του ενδιαφέροντος προς λιγότερο κορεσμένους προορισμούς φαίνεται να ευνοεί χώρες όπως η Βόρεια Μακεδονία, που συνδυάζουν φυσική ομορφιά και προσιτές τιμές.

Όπως σημειώνει το CNN, πρόκειται για έναν προορισμό που δεν θα μείνει για πολύ ακόμη «μυστικός».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ