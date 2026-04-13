Οι ΗΠΑ εκτοξεύουν γιγάντιες σφαίρες στη θάλασσα: Θα μπορούσε να είναι μια νέα ενεργειακή πύλη

Η αμερικανική startup Panthalassa πραγματοποίησε ένα σημαντικό βήμα στην αξιοποίηση της κυματικής ενέργειας με την επιτυχημένη δοκιμή του πρότζεκτ Ocean-2 στα νερά του Ειρηνικού.

Μια πλωτή σφαίρα που «δαμάζει» τα κύματα

Η τεχνολογία του Ocean-2 βασίζεται σε μια εντυπωσιακή πλωτή σφαίρα διαμέτρου 10 μέτρων, η οποία είναι συνδεδεμένη με έναν υποθαλάσσιο σωλήνα.

Ο σχεδιασμός της επιτρέπει τη μετατροπή της κινητικής ενέργειας των κυμάτων σε ηλεκτρισμό μέσω ενός εσωτερικού συστήματος προστατευμένων στροβίλων. Η δομή έχει αναπτυχθεί έτσι ώστε να αντέχει στις ακραίες συνθήκες και τη διάβρωση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, εξασφαλίζοντας σταθερή παραγωγή ενέργειας σε ανοιχτή θάλασσα.

Πράσινο υδρογόνο, κέντρο δεδομένων και μηδενικό αποτύπωμα

Οι στόχοι του συγκεκριμένου εγχειρήματος είναι φιλόδοξοι και στοχεύουν στην πλήρη απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Κατά τη διάρκεια των δοκιμών στις ακτές της Ουάσιγκτον, το σύστημα κατάφερε να παράγει έως και 50 KW ενέργειας.

Η Panthalassa προορίζει αυτή την ηλεκτρική ενέργεια για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου απευθείας στο θαλάσσιο περιβάλλον, αλλά και για την τροφοδοσία πλωτών κέντρων δεδομένων.

Ένα από τα ισχυρότερα πλεονεκτήματα του Ocean-2 είναι ο ελάχιστος περιβαλλοντικός του αντίκτυπος. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η λειτουργία της μονάδας δεν επηρεάζει τη θαλάσσια πανίδα, καθιστώντας την μια από τις πιο «φιλικές» μορφές ανανεώσιμης ενέργειας.

Η επιτυχία αυτών των δοκιμών φέρνει τις ΗΠΑ πιο κοντά στον ανταγωνισμό με παραδοσιακές δυνάμεις του κλάδου, όπως η Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ