Ανακάλυψη της Λιβύης εν μέσω ενεργειακής κρίσης: Θα αλλάξει το γεωπολιτικό τοπίο

Το πετρέλαιο δεν εξαντλείται ξαφνικά, αλλά χώρα ανά χώρα. Η Λιβύη, με αποθέματα 48,4 δισεκατομμυρίων βαρελιών και διάρκεια ζωής που ξεπερνά τα 110 χρόνια, επιβεβαιώνει τώρα την κυριαρχία της και στο φυσικό αέριο.

Η Λιβύη επιβεβαίωσε την ύπαρξη δύο γιγαντιαίων κοιτασμάτων φυσικού αερίου, που ξεπερνούν τα 28 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, στις θαλάσσιες δομές Bahr Essalam Sur 2 και Sur 3.

Το εύρημα, που εντοπίστηκε σε απόσταση 85 χιλιομέτρων από την ακτή, θεωρείται το σημαντικότερο των τελευταίων ετών. Η στρατηγική του σημασία έγκειται στο γεγονός ότι τα κοιτάσματα βρίσκονται δίπλα σε ήδη λειτουργικές υποδομές, επιτρέποντας μια ταχύτατη και χαμηλού κόστους εκμετάλλευση.

Ο κεντρικός ρόλος της ιταλικής Eni

Η επιχείρηση καθοδηγήθηκε από την ιταλική Eni, τον ιστορικό εταίρο της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου της Λιβύης (NOC). Η Eni, η οποία δραστηριοποιείται στη χώρα από το 1959, επανέναρξε τις έρευνες το 2024 μετά από μια δεκαετία παύσης λόγω των συγκρούσεων.

Μέσω του αγωγού Greenstream, η εταιρεία στοχεύει να διοχετεύει 750 εκατομμύρια κυβικά πόδια αερίου ημερησίως στην ευρωπαϊκή αγορά έως το τέλος του 2026, ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια της Γηραιάς Ηπείρου σε μια περίοδο έντονης αβεβαιότητας.

Διπλωματικός μαραθώνιος και η επιστροφή της Chevron

Η ενεργειακή αναβίωση της Λιβύης συνοδεύεται από έντονη πολιτική κινητικότητα. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και κυβερνητικά κλιμάκια πραγματοποιούν συνεχείς επισκέψεις σε Τρίπολη και Βεγγάζη, ενισχύοντας τους στρατιωτικούς και ενεργειακούς δεσμούς.

Παράλληλα, το 2026 σηματοδοτεί και την επίσημη επιστροφή του αμερικανικού κολοσσού Chevron. Η εταιρεία κέρδισε το «Contract Area 106» στη λεκάνη της Σύρτης, πραγματοποιώντας την πρώτη της μεγάλη κίνηση στη χώρα μετά την αποχώρησή της το 2010.

Η Λιβύη ως ενεργειακός πυλώνας του 2026

Οι πρόσφατες ανακαλύψεις στο Bahr Essalam, το μεγαλύτερο υπεράκτιο πεδίο αερίου της χώρας, αναδεικνύουν τη Λιβύη σε κεντρικό παίκτη της Μεσογείου. Με τις διεθνείς εταιρείες να επενδύουν εκ νέου σε χερσαία και θαλάσσια οικόπεδα, το 2026 αναδεικνύεται ως το έτος της ολικής επαναφοράς.

Η γεωλογική δυναμική της περιοχής, σε συνδυασμό με τις νέες τεχνικές μελέτες σε βαθιά ύδατα, υπόσχεται περαιτέρω ευρήματα που θα μπορούσαν να αναδιαμορφώσουν τον ενεργειακό χάρτη της Βόρειας Αφρικής.