Αμερικανός έπεσε σε κώμα και έχασε 4 άκρα μετά από επίσκεψη στον οδοντίατρο

Μια συνηθισμένη επίσκεψη στον οδοντίατρο μετατράπηκε σε εφιάλτη για έναν 34χρονο Αμερικανό.

Ένας άνδρας στις ΗΠΑ που πήγε για έναν τυπικό έλεγχο στον οδοντίατρο κατέληξε να του ακρωτηριάσουν όλα τα άκρα. Ο 34χρονος Davon Vanterpool επισκέφθηκε τον οδοντίατρο για έναν συνηθισμένο έλεγχο στις 29 Δεκεμβρίου του 2025 και εκεί ενημερώθηκε ότι τα ούλα του είχαν φλεγμονή και αιμορραγούσαν.

Το ίδιο βράδυ, η σύντροφός του Alicia Wilder κατάλαβε πως κάτι δεν πήγαινε καλα, όταν ο Davon άρχισε να εμφανίζει συμπτώματα γρίπης, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Τα χειρότερα ωστόσο, ήρθαν όταν Davon έπαθε σηπτικό σοκ, με τα ζωτικά του όργανα να αρχίζουν να καταρρέουν, με αποτέλεσμα να πέσει σε κώμα.

Ενώ βρισκόταν σε αυτή την κατάσταση, οι γιατροί αναγκάστηκαν να ακρωτηριάσουν το δεξί του πόδι, το αριστερό του πόδι κάτω από το γόνατο, το αριστερό του αντιβράχιο και το δεξί του χέρι, προκειμένου να σταματήσουν την εξάπλωση της λοίμωξης στο σώμα του και να σώσουν τη ζωή του.

Η καμπάνια GoFundMe

Στη συνέχεια δημιουργήθηκε μια καμπάνια GoFundMe για τη συγκέντρωση χρημάτων για την οικογένειά τους, καθώς η ασφάλεια υγείας τους δεν καλύπτει το πλήρες κόστος της ιατρικής φροντίδας του Davon.

Η Alicia, μητέρα δύο παιδιών από το Τέξας, δήλωσε ότι είναι «ευγνώμων που ο άνθρωπός της είναι ακόμα εδώ» και πως είναι «αισιόδοξη» για το μέλλον του, καθώς το σώμα του ανταποκρίνεται στη θεραπεία. Ελπίζει επίσης, ότι η περιπέτεια του συζύγου της θα βοηθήσει κι άλλους ανθρώπους να αναγνωρίσουν τα σημάδια του σηπτικού σοκ και να ζητήσουν θεραπεία το συντομότερο δυνατό.

Μιλώντας για την κατάσταση του Davon, είπε: «Καταδικάστηκε σε μια τέτοια ζωή χωρίς λόγο. Ήταν ένας απολύτως φυσιολογικός, δραστήριος άνθρωπος, ένας πατέρας που εργαζόταν καθημερινά μέχρι εκείνη την ημέρα. Στην περίπτωση του Davon, τα ούλα του ήταν πολύ φλεγμονώδη όταν ο οδοντίατρος εξέταζε το στόμα του και αυτό προκάλεσε αιμορραγία.

Οι οδοντίατροι δεν είπαν ''ίσως δεν πρέπει να συνεχίσουμε αυτή την εξέταση, παρόλο που τα ούλα του είναι σοβαρά φλεγμονώδη και αιμορραγούν''. Όλοι έχουν βακτήρια στο στόμα τους, αλλά στην περίπτωση του Davon τα βακτήρια μπήκαν στην κυκλοφορία επειδή δημιουργήθηκαν πολλαπλά ''μονοπάτια'' στα ούλα του».

Η Alicia είπε ότι εκείνη την ημέρα πήγε για περίπου 45 λεπτά στα μαγαζιά και όταν επέστρεψε, η κατάστασή του συζύγου της είχε επιδεινωθεί σημαντικά. Περιέγραψε τον Davon να «τρέμει ανεξέλεγκτα», ενώ της έλεγε: «Δεν ξέρω τι μου συμβαίνει, κρυώνω πολύ και δεν μπορώ να σταματήσω να τρέμω».

Η σπάνια επιπλοκή του Davon

Ο Davon έκανε επίσης εμετό και είχε διάρροια, και όταν μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, τον διασωλήνωσαν πριν τον θέσουν σε κώμα. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του, η καρδιά του σταμάτησε να χτυπά δύο φορές και χρειάστηκε να υποστηριχθεί από μηχανήματα που λειτουργούσαν ως τεχνητή καρδιά και πνεύμονες, λόγω ανεπάρκειας οργάνων.

Ο Davon παρουσίασε μια σπάνια επιπλοκή που ονομάζεται purpura fulminans, η οποία είναι απειλητική για τη ζωή και οδήγησε τους γιατρούς να αποφασίσουν στις 23 Ιανουαρίου ότι έπρεπε να ακρωτηριάσουν το δεξί του πόδι. «Όταν πεθαίνει ο μυϊκός ιστός, απελευθερώνει μια τοξίνη που μπορεί να εξαπλωθεί στους υπόλοιπους μύες. Αν δεν σταματήσεις την πηγή, θα πεθάνεις και θα ξαναπάθεις σηπτικό σοκ», εξήγησε η Alicia.

«Όλο το αίμα πήγε στα ζωτικά του όργανα και αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα χέρια του να νεκρωθούν. Όταν νεκρώθηκαν, προσπαθούσα να του κάνω μασάζ για να επαναφέρω τη ροή του αίματος. Δυστυχώς δεν λειτούργησε. Τα χέρια του έγιναν μαύρα και σκληρά. Υπήρξε μια στιγμή που προσπάθησαν να αφαιρέσουν κι άλλο νεκρό ιστό από το δεξί του πόδι και αυτό ουσιαστικά επιδείνωσε την κατάσταση, με αποτέλεσμα να πάθει δεύτερο επεισόδιο σηπτικού σοκ», συνέχισε.

Η Alicia συμπλήρωσε ότι οι γιατροί της είπαν πώς «δεν περίμεναν να τα καταφέρει μέχρι το επόμενο πρωί» και ότι πιστεύει πως τα βακτήρια μπήκαν στο αίμα του από «τις εκδορές κατά τη διάρκεια της οδοντιατρικής εξέτασης», καθώς πριν από αυτό «όλα ήταν απολύτως φυσιολογικά».

Τέλος η γυναίκα πρόσθεσε: «Μην φοβάστε να πάτε στον οδοντίατρο, είναι σημαντικό. Όταν πηγαίνετε, να ρωτάτε αν τα ούλα σας είναι φλεγμονώδη ή μολυσμένα και αν είναι πραγματικά ασφαλές να προχωρήσει η περιοδοντική εξέταση. Θα ενθάρρυνα επίσης όλους να συμπληρώνουν σωστά το ιατρικό ιστορικό τους, ακόμη κι αν νομίζουν ότι δεν σχετίζεται. Κανένα χρηματικό ποσό δεν μπορεί να διορθώσει τα πάντα, αλλά μπορεί να βοηθήσει με νομικά έξοδα, στέγαση, μεταφορικά και τη φροντίδα των παιδιών μου».

