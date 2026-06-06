Η ΝASA επιβεβαιώνει τα ισχυρά σημάδια του «Σούπερ Ελ Νίνιο»: Tι θα συμβεί το καλοκαίρι

Επιβεβαιώθηκε με τον πλέον επίσημο τρόπο από δορυφορικές εικόνες της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας, ότι το «Σούπερ Ελ Νίνιο» βρίσκεται ήδη στο κατώφλι μας.

Η NASA ανέφερε ότι, μέσω δορυφορικών εικόνων, εντοπίστηκε μια έκταση θερμού νερού πλάτους εκατοντάδων χιλιομέτρων στον Ειρηνικό Ωκεανό, στα ανοικτά των ακτών της Νότιας Αμερικής. Οι ειδικοί λένε ότι αυτό είναι ένα σίγουρο σημάδι ότι το Σούπερ Ελ Νίνιο θα φτάσει αργότερα φέτος.

Προηγουμένως, οι κλιματολόγοι είχαν επισημάνει την πιθανότητα να φτάσει φέτος ένα τεράστιο Ελ Νίνιο, το οποίο δεν θα μοιάζει με τίποτα από όσα έχουν δει τις τελευταίες δεκαετίες. Προβλέπεται να είναι της ίδιας κλίμακας με αυτό που παρατηρήθηκε το 1877, το χειρότερο που έχει καταγραφεί από τότε που άρχισε η τήρηση στοιχείων.

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