Τραμπ: Σενάρια για απόσυρση αμερικανικών στρατευμάτων από την Ευρώπη - Τι εξετάζει

Ο Τραμπ εξετάζει την απόσυρση αμερικανικών στρατευμάτων από την Ευρώπη, εν μέσω έντασης με το ΝΑΤΟ και δυσαρέσκειας για τους συμμάχους.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο μερικής απόσυρσης αμερικανικών στρατευμάτων από την Ευρώπη, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Reuters, επικαλούμενο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Όπως αναφέρεται, ο Τραμπ έχει συζητήσει με στενούς του συμβούλους την πιθανότητα επιστροφής μέρους των δυνάμεων στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια για τη στάση των συμμάχων στο ΝΑΤΟ. Η ενόχλησή του φέρεται να σχετίζεται τόσο με τη μη επαρκή συνδρομή στην ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ όσο και με την έλλειψη προόδου σε ζητήματα γεωπολιτικού ενδιαφέροντος, όπως η υπόθεση της Γροιλανδίας.

Παρά τις συζητήσεις, δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση, ούτε έχει δοθεί εντολή στο Πεντάγωνο για την εκπόνηση συγκεκριμένου σχεδίου αποχώρησης. Ωστόσο, το γεγονός ότι εξετάζεται ένα τέτοιο ενδεχόμενο καταδεικνύει την επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και ευρωπαϊκών συμμάχων το τελευταίο διάστημα.

Η πρόσφατη επίσκεψη του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στον Λευκό Οίκο δεν φαίνεται να ανέστρεψε το αρνητικό κλίμα, με διπλωματικές πηγές να κάνουν λόγο για μία από τις πιο δύσκολες περιόδους στις διατλαντικές σχέσεις από την ίδρυση της Συμμαχίας το 1949.

Σήμερα, οι ΗΠΑ διατηρούν περισσότερους από 80.000 στρατιώτες στην Ευρώπη, με σημαντική παρουσία σε χώρες όπως η Γερμανία, η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ισπανία, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στην ευρωπαϊκή ασφάλεια μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Οι ίδιες πληροφορίες δεν διευκρινίζουν ποιες χώρες θα επηρεάζονταν από μια ενδεχόμενη απόφαση, ούτε τον αριθμό των στρατευμάτων που θα αποσύρονταν.

Το ζήτημα εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο εντάσεων, καθώς ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ για χαμηλές αμυντικές δαπάνες. Το τελευταίο τρίμηνο, μάλιστα, οι σχέσεις έχουν δοκιμαστεί περαιτέρω, με αφορμή τόσο τον πόλεμο με το Ιράν όσο και τις δηλώσεις περί Γροιλανδίας, που προκάλεσαν αντιδράσεις στην Ευρώπη.

Την ίδια στιγμή, δημοσιεύματα της Wall Street Journal αναφέρουν ότι εξετάστηκαν και εναλλακτικά σενάρια, όπως η αναδιάταξη στρατευμάτων εντός Ευρώπης. Ωστόσο, σύμφωνα με το Reuters, το βασικό σενάριο που συζητείται αφορά την επιστροφή δυνάμεων στις ΗΠΑ.

