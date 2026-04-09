Η κηδεία έγινε ροντέο: Οι ερωμένες του νεκρού πλακώθηκαν πάνω από το φέρετρό του (vid)

Δύο γυναίκες πιάστηκαν στα χέρια πάνω από το φέρετρο νεκρού στην κηδεία του, όταν συνειδητοποίησαν ότι έβγαινε και με τις δύο.

Σκηνές απείρου κάλλους εκτυλίχθηκαν σε κηδεία στο Μεξικό, όταν δύο γυναίκες ήρθαν στα χέρια πάνω από φέρετρο, μόλις ανακάλυψαν ότι ήταν και οι δύο ερωμένες του νεκρού.

Ο σοκαριστικός καβγάς ξέσπασε κατά τη διάρκεια της αγρυπνίας του νεκρού, αφήνοντας άναυδους τους παρευρισκόμενους. Όπως φαίνεται στο βίντεο, η φασαρία ξεκίνησε όταν μια γυναίκα στάθηκε δίπλα στο φέρετρο, και είπε «αγάπη μου, θα μου λείψεις».

Τότε, μια δεύτερη γυναίκα σηκώθηκε όρθια και φώναξε «ποια είσαι;». Όταν η πρώτη γυναίκα αποκάλυψε ότι είχε σχέση με τον εκλιπόντα, τα πράγματα ξέφυγαν με τις δύο πρωταγωνίστριες να πιάνονται στα χέρια πάνω από το φέρετρο, το οποίο σχεδόν άνοιξε.

Το βίντεο έγινε έκτοτε viral στο Instagram, συγκεντρώνοντας πάνω από 150.000 προβολές και εκατοντάδες σχόλια. Ένα άτομο έγραψε: «Παραλίγο να τον σκοτώσουν ξανά». Κάποιος άλλος σχολίασε αστειευόμενος: «Δεν άντεχε καμία από τις δύο και προτίμησε να πεθάνει».

Ένας άλλος χρήστης είπε: «Να τσακώνονται για έναν νεκρό, πόσο θλιβερό», ενώ άλλος σημείωσε: «Δεν είναι κάτι ασυνήθιστο, συμβαίνει συνέχεια». Τέλος κάποιος άλλος είπε: «Είναι ξεκάθαρο ότι ο εκλιπών δεν πάει στον παράδεισο!».

