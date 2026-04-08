Ο Μπρους Σπρίνγκστιν διέκοψε τη συναυλία του και επιτέθηκε στον Τραμπ: «Η Αμερική βρίσκεται στα χέρια διεφθαρμένης διοίκησης»

Με μια σκληρή πολιτική τοποθέτηση από τη σκηνή στο Λος Άντζελες, ο Σπρίνγκστιν άνοιξε τη συναυλία του και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν επέλεξε να δώσει έναν έντονα πολιτικό τόνο στην έναρξη της συναυλίας του στο Λος Άντζελες, απευθυνόμενος στο κοινό με μια ευθεία επίθεση κατά της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ. Η παρέμβαση αυτή έγινε στην πρώτη βραδιά των εμφανίσεών του στην πόλη, μπροστά σε χιλιάδες θεατές.

Αντί να ξεκινήσει με μουσική, ο Σπρίνγκστιν πήρε τον λόγο και τοποθετήθηκε για την κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες, με λόγια που δεν άφηναν περιθώριο παρερμηνείας.

Ο λόγος που άνοιξε τη συναυλία

«Η Αμερική για την οποία γράφω εδώ και 50 χρόνια, που υπήρξε φάρος ελπίδας και ελευθερίας για όλο τον κόσμο, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα χέρια μιας διεφθαρμένης, ανίκανης, ρατσιστικής, απερίσκεπτης και προδοτικής διοίκησης», ανέφερε χαρακτηριστικά από τη σκηνή.

Η δήλωση αυτή καθόρισε τον τόνο της βραδιάς και προκάλεσε έντονη ανταπόκριση από το κοινό, ενώ πολύ γρήγορα άρχισε να αναπαράγεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα διεθνή μέσα.

Σταθερή πολιτική στάση

Η παρέμβαση του Σπρίνγκστιν δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο καλλιτέχνης έχει τοποθετηθεί επανειλημμένα για κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα, τόσο μέσα από τη μουσική του όσο και μέσα από δημόσιες δηλώσεις.

Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, έχει εκφράσει ανοιχτά την αντίθεσή του προς τον Ντόναλντ Τραμπ, εντάσσοντας την πολιτική διάσταση στον δημόσιο λόγο του με συνέπεια. Όπως θα ανέμενε κανείς, ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν αφήνει το γάντι πεσμένο κάτω...

Η σύγκρουση που κρατά χρόνια

Λίγες ημέρες πριν, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε κλιμακώσει την επίθεσή του εναντίον του τραγουδιστή, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα.

Σε ανάρτησή του, τον χαρακτήρισε «πολύ βαρετό τραγουδιστή» που «μοιάζει με αποξηραμένο δαμάσκηνο», υποστηρίζοντας ότι πάσχει από «σοβαρό και ανίατο Σύνδρομο Διαταραχής Τραμπ».

Παράλληλα, επιτέθηκε και σε προσωπικό επίπεδο, γράφοντας ότι «είναι ένας αποτυχημένος που ξεχειλίζει από μίσος απέναντι σε έναν Πρόεδρο που κέρδισε με συντριπτική νίκη», ενώ κάλεσε τους υποστηρικτές του να μποϊκοτάρουν τις συναυλίες του.

Η αντιπαράθεση των δύο ανδρών δεν είναι νέα. Ξεκινά εδώ και σχεδόν μια δεκαετία, με τον Σπρίνγκστιν να έχει μιλήσει στο παρελθόν με ιδιαίτερα σκληρούς χαρακτηρισμούς, και τον Τραμπ να απαντά πλέον με αντίστοιχη ένταση, μετατρέποντας τη διαφωνία σε μια ανοιχτή και διαρκή σύγκρουση.

