Ο Τραμπ προειδοποιεί με 50% δασμούς σε όποια χώρα προμηθεύει στρατιωτικό οπλισμό στο Ιράν

Οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν στενά με το Ιράν δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ και προειδοποιεί με 50% δασμούς σε όποια χώρα το προμηθεύει στρατιωτικό οπλισμό.

Οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν στενά με το Ιράν, στο οποίο έχει συμβεί «αλλαγή καθεστώτος» και θα συζητήσουν την άρση των δασμών και των κυρώσεων με την Τεχεράνη, δήλωσε σήμερα (8/4) ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού κήρυξε κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων.

«Δεν θα υπάρξει εμπλουτισμός ουρανίου», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτηση στο Truth Social, προσθέτοντας πως «οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν» με το Ιράν για την εξόρυξη πυρηνικού υλικού που θάφτηκε» από τους βομβαρδισμούς του 2025

«Μιλάμε και θα μιλάμε για ελάφρυνση δασμών και κυρώσεων με το Ιράν», συμπλήρωσε, ο Τραμπ.

Παράλληλα προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε χώρα προμηθεύει στρατιωτικό οπλισμό στο Ιράν θα αντιμετωπίσει αμέσως δασμό 50% σε οποιαδήποτε αγαθά εξάγονται στις ΗΠΑ.

Συμπλήρωσε ότι πολλά από τα 15 σημεία του σχεδίου των ΗΠΑ που προτάθηκαν στο Ιράν έχουν συμφωνηθεί.

US President Donald Trump posts on Truth Social, "A Country supplying Military Weapons to Iran will be immediately tariffed, on any and all goods sold to the United States of America, 50%, effective immediately. There will be no exclusions or exemptions." pic.twitter.com/qE2LSSrZN3 April 8, 2026



«Αποφασιστική στρατιωτική νίκη των ΗΠΑ κατά του Ιράν»

Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ σε συνέντευξη Τύπου μετά την ανακοίνωση επίτευξης εκεχειρίας από την Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη, τόνισε ότι η χώρα του πέτυχε αποφασιστική στρατιωτική νίκη κατά του Ιράν και το πυραυλικό πρόγραμμα της Τεχεράνης είναι λειτουργικά κατεστραμμένο.

«Οι ΗΠΑ κατέστρεψαν ολοκληρωτικά την αμυντική βιομηχανική βάση του Ιράν», δήλωσε ο Πιτ Χέγκσεθ. «Δεν μπορούν πλέον να κατασκευάζουν πυραύλους, ρουκέτες, εκτοξευτές ή drones, τα εργοστάσιά τους έχουν ισοπεδωθεί», υποστήριξε.

Μιλώντας στην ίδια ενημέρωση των δημοσιογράφων, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας πτέραρχος Νταν Κέιν τόνισε ότι οι στρατιωτικοί στόχοι των ΗΠΑ στο Ιράν έχουν επιτευχθεί, αλλά η κατάπαυση του πυρός αποτελεί μια παύση και στρατιωτικές δυνάμεις παραμένουν έτοιμες να επαναλάβουν τις μάχες.

Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών είναι «έτοιμες» να επαναλάβουν τις μάχες με το Ιράν σε περίπτωση λήξης της εκεχειρίας μεταξύ των δύο χωρών, τόνισε χαρακτηριστικά.

