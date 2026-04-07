Χαμός με τον Βαρουφάκη στη Μόσχα: Χόρεψε το viral techno τραγούδι με το όνομά του (vid)

Ο Γιάνης Βαρουφάκης χόρεψε στη Μόσχα σε techno κομμάτι με το όνομά του, το οποίο έχει γίνει viral στη ρωσική σκηνή.

Ο Γιάνης Βαρουφάκης βρέθηκε στη Μόσχα για το ετήσιο συνέδριο των BRICS+, ωστόσο ένα στιγμιότυπο εκτός του καθαρά πολιτικού πλαισίου ήταν αυτό που ξεχώρισε. Ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 εμφανίστηκε να χορεύει στη σκηνή υπό τους ήχους ενός techno κομματιού που επαναλαμβάνει το όνομά του και έχει γίνει viral στη ρωσική σκηνή.

Το σχετικό βίντεο κυκλοφόρησε γρήγορα στα social media, με τον ίδιο να δείχνει χαλαρός και... φουριόζος ταυτόχρονα, συμμετέχοντας μαζί με νεαρούς παρευρισκόμενους.

Το techno κομμάτι με το όνομά του

Το τραγούδι «Yanis Varoufakis» αποτελεί δημιουργία του Ρώσου DJ Sasha Melior και έχει παραχθεί με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης. Οι στίχοι περιορίζονται ουσιαστικά στο όνομα του πρώην υπουργού Οικονομικών, το οποίο χρησιμοποιείται ρυθμικά πάνω στο beat.

Το κομμάτι έχει αποκτήσει απήχηση σε clubs της Ρωσίας, κυρίως μεταξύ νεότερων ακροατών, με το όνομα να λειτουργεί περισσότερο ως ηχητικό μοτίβο παρά ως πολιτική αναφορά.

Κατά τη διάρκεια διαλείμματος από τις υποχρεώσεις του στο συνέδριο, το τραγούδι ακούστηκε στον χώρο, με τον Γιάνη Βαρουφάκη να ανεβαίνει στη σκηνή και να χορεύει, συμμετέχοντας στο κλίμα.

