Φύτεψε ντομάτα από χάμπουργκερ McDonald’s - Το αποτέλεσμα μετά από 124 ημέρες έγινε viral

Δημιουργός κηπουρικής φύτεψε σπόρους από ντομάτα ενός burger McDonald’s και το αποτέλεσμα ήταν απρόσμενο.

Ένα απλό χάμπουργκερ μετατράπηκε σε viral πείραμα κηπουρικής, όταν ο YouTuber James Prigioni αποφάσισε να δοκιμάσει κάτι που λίγοι θα φαντάζονταν: να καλλιεργήσει ντομάτες από υλικά ενός έτοιμου γεύματος των McDonald's. Το αποτέλεσμα όχι μόνο τον δικαίωσε, αλλά ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Από το fast food στον κήπο

Ο Prigioni πήρε δύο φέτες ντομάτας από χάμπουργκερ και ακολούθησε δύο διαφορετικές μεθόδους φύτευσης. Στην πρώτη περίπτωση χρησιμοποίησε μεμονωμένους σπόρους, ενώ στη δεύτερη φύτεψε ολόκληρη τη φέτα ντομάτας απευθείας στο χώμα.

Η διαδικασία καταγράφηκε βήμα-βήμα σε βίντεο που συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές, με το κοινό να παρακολουθεί την εξέλιξη ενός πειράματος που ξεκίνησε περισσότερο ως δοκιμή παρά ως κανονική καλλιέργεια.

Η έκπληξη ήρθε μετά από μήνες

Μέσα σε 124 ημέρες, και τα δύο φυτά αναπτύχθηκαν κανονικά, παρά τις όχι και τόσο ιδανικές συνθήκες φροντίδας. Το φυτό που προήλθε από σπόρους μεταφέρθηκε σε δοχείο, ενώ εκείνο που ξεκίνησε από τη φέτα ντομάτας φυτεύτηκε απευθείας στο έδαφος.

Οι πρώτοι καρποί εμφανίστηκαν περίπου την 94η ημέρα, ενώ λίγες εβδομάδες αργότερα η παραγωγή είχε εκτοξευθεί. Ειδικά το φυτό που προήλθε από τη φέτα εντυπωσίασε, με δεκάδες ντομάτες να ωριμάζουν ταυτόχρονα στα κλαδιά του.

«Περίμενα ότι θα μεγαλώσει, αλλά όχι σε αυτόν τον βαθμό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Prigioni, επισημαίνοντας πως δεν είχε ξαναδεί τόσο παραγωγικό φυτό.

Τι έδειξε το πείραμα

Όπως εξήγησε, οι ντομάτες φαίνεται να ανήκουν στην ποικιλία Roma, αν και πιθανότατα πρόκειται για υβρίδια. Αυτό σημαίνει ότι τα φυτά που προκύπτουν από τους σπόρους δεν είναι πάντα «πιστά» στο αρχικό φυτό, κάτι που εξηγεί και τις διαφοροποιήσεις στην ανάπτυξη.

Όσο για τη γεύση, τις περιέγραψε ως ήπια γλυκές και ευχάριστες, ιδανικές για κατανάλωση σε μεγάλες ποσότητες.

Το συμπέρασμα; Ακόμη και ένα προϊόν μαζικής παραγωγής μπορεί να κρύβει μέσα του τη βάση για μια πλήρως λειτουργική καλλιέργεια, αρκεί κάποιος να δοκιμάσει.

