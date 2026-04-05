Τραμπ προς Ιράν: «Μπάσταρδοι, ανοίξτε ως την Τρίτη το γαμ... το Στενό, αλλιώς θα ζήσετε στην κόλαση»

Ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώνει τη ρητορική κατά του Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ και αναφέρεται στη διάσωση τραυματισμένου πιλότου F-15.

Κορυφώνεται η ένταση Ηνωμένων Πολιτειών - Ιράν, κάτι που φαίνεται ξεκάθαρα από τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μέσω ανάρτησής του εξαπέλυσε σκληρή επίθεση κατά της Τεχεράνης με αφορμή το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απηύθυνε ευθεία προειδοποίηση προς την ιρανική πλευρά, ζητώντας το άνοιγμα της κρίσιμης θαλάσσιας οδού έως την Τρίτη, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα επιθετική γλώσσα και προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Στην ίδια ανάρτηση, ο κ. Τραμπ προχώρησε σε αιχμηρές διατυπώσεις, επιχειρώντας να εντείνει την πίεση προς την Τεχεράνη, σε μια περίοδο που η γεωπολιτική ένταση στην περιοχή παραμένει αυξημένη. Συγκεκριμένα έγραψε: «Η Τρίτη θα είναι ταυτόχρονα η "Ημέρα του Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας" και η "Ημέρα της Γέφυρας" στο Ιράν. Δεν θα υπάρχει τίποτα παρόμοιο!!! Ανοίξτε το γαμ... το Στενό, τρελοί μπάσταρδοι, αλλιώς θα ζήσετε στην κόλαση - Περιμένετε και θα δείτε! Δόξα στον Αλλάχ».

Αναφορά στην επιχείρηση διάσωσης πιλότου

Σε ξεχωριστή ανάρτησή του την Κυριακή (05/04), ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στη διάσωση δεύτερου πιλότου μαχητικού αεροσκάφους F-15 Eagle, το οποίο είχε καταρριφθεί από την ιρανική αντιαεροπορική άμυνα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο αξιωματικός εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένος σε ορεινή περιοχή του Ιράν, ενώ -όπως υποστήριξε- δυνάμεις του ιρανικού στρατού τον αναζητούσαν εντατικά και βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση.

Ο Τραμπ εξήρε τη δράση των αμερικανικών δυνάμεων, κάνοντας λόγο για «εξαιρετική γενναιότητα και επιχειρησιακή ικανότητα», επισημαίνοντας ότι τέτοιου είδους αποστολές πραγματοποιούνται σπάνια λόγω του υψηλού κινδύνου.

Όπως ανέφερε, είχε προηγηθεί και άλλη επιχείρηση διάσωσης, κατά την οποία πιλότος ανασύρθηκε κατά τη διάρκεια της ημέρας, με τις αμερικανικές δυνάμεις να παραμένουν για ώρες εντός ιρανικού εναέριου χώρου.

Τέλος, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα (6/4) από το Οβάλ Γραφείο, παρουσία στρατιωτικών αξιωματούχων, προκειμένου να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις εξελίξεις.

