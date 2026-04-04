Ο τελευταίος αστροναύτης που περπάτησε στη Σελήνη εξήγησε γιατί δεν έχει πάει κανένας εδώ και 50 χρόνια

Ο λόγος που από το 1972 δεν έχει βρεθεί ποτέ ξανά άνθρωπος στη Σελήνη. Πρώην αστροναύτης της NASA αποκαλύπτει.

Παρόλο που η τεχνολογία έχει σημειώσει τεράστια άλματα με τα χρόνια, έχουν περάσει πάνω από πέντε δεκαετίες από τότε που ένας άνθρωπος περπάτησε για τελευταία φορά στη Σελήνη.

Ο Γιουτζίν Σέρναν, πρώην διοικητής της αποστολής Apollo 17 της NASA, ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που περπάτησε στη Σελήνη το 1972 και παραδόξως, κανείς δεν έχει ακολουθήσει τα βήματά του από τότε.

Η πιο πρόσφατη εξέλιξη στα διαστημικά ταξίδια ήταν η εκτόξευση της αποστολής Artemis II, η οποία έστειλε την πρώτη επανδρωμένη αποστολή γύρω από τη Σελήνη, εν όψει της Artemis III, μιας αποστολής που φιλοδοξεί να ξαναφέρει ανθρώπους στη Σελήνη.

Μπορεί να φαίνεται λογικό ότι ο λόγος που οι αστροναύτες δεν έχουν επιστρέψει στη Σελήνη από το 1972 οφείλεται σε τεχνολογικούς περιορισμούς ή έλλειψη πόρων, όμως ένας πρώην διοικητής της NASA διέψευσε αυτούς τους ισχυρισμούς.

Ο λόγος που κανένας δεν πήγε ξανά στη Σελήνη

Ο Τζιμ Μπράιντενσταϊν, που υπηρέτησε ως διοικητής της NASA για σχεδόν τρία χρόνια, αναφέρθηκε στο θέμα το 2018 και αποκάλυψε ότι όλα οφείλονται στην πολιτική.

«Αν δεν υπήρχε ο πολιτικός κίνδυνος, θα ήμασταν ήδη στη Σελήνη. Στην πραγματικότητα, πιθανότατα θα ήμασταν και στον Άρη. Οι πολιτικοί κίνδυνοι ήταν αυτοί που το απέτρεψαν», δήλωσε ο Τζιμ στους δημοσιογράφους το 2018. Και πρόσθεσε: «Το πρόγραμμα κράτησε πολύ καιρό και κόστισε πάρα πολλά χρήματα».

Ωστόσο, φαίνεται πως γίνονται βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση μετά την εκτόξευση της Artemis II. Τέσσερις αστροναύτες (Ριντ Γουάιζμαν, Βίκτορ Γκλόβερ, Κριστίνα Κοχ και Τζέρεμι Χάνσεν) ταξίδεψαν στο διάστημα την Τετάρτη (1/4) με το διαστημόπλοιο Orion, όπου αναμένεται να παραμείνουν συνολικά για 10 ημέρες.

Κατά τη διάρκεια της αποστολής, ελπίζουν να καταγράψουν εικόνες από τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης που δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί σε κάμερα, καθώς και να δοκιμάσουν τεχνολογίες που απαιτούνται για αποστολές στον Άρη και μακροχρόνια διαστημική εξερεύνηση.

