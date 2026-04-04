Το Ιράν δίνει 60.000 δολάρια για τον αγνοούμενο πιλότο των ΗΠΑ: Η τρομακτική μοίρα που τον περιμένει

Την ώρα που οι Ιρανοί προσφέρουν 60.000 δολάρια σε όποιον βρει τον αγνοούμενο Αμερικανό πιλότο, πρώην πρέσβης αναλύει ποια θα μπορούσε να είναι η τύχη του.

Η τύχη του πιλότου των ΗΠΑ μετά την κατάρριψη του μαχητικού F-15 πάνω από το Ιράν παραμένει άγνωστη και ενώ το άλλο μέλος του πληρώματος διασώθηκε, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές που μίλησαν στο CNN. Η Τεχεράνη ανέλαβε την ευθύνη για την κατάρριψη του F-15 και υποσχέθηκε αμοιβή 60.000 δολαρίων, αν Ιρανοί εντοπίσουν και παραδώσουν τον Αμερικανό στρατιωτικό.

Οι αναφορές των ιρανικών μέσων για μια εναέρια αποστολή διάσωσης που έχει ξεκινήσει για τον εντοπισμό του αγνοούμενου πιλότου αναμένεται φέρουν στις μνήμες την ομηρία του 1979, όταν 66 Αμερικανοί πολίτες, συμπεριλαμβανομένων διπλωματών και πολιτικού προσωπικού, συνελήφθησαν από κόσμο που εισέβαλε στην αμερικανική πρεσβεία της Τεχεράνης.

Τι λέει πρώην πρέσβης του Ιράν

Σύμφωνα με τα όσα είπε στη Daily Mail ο Matthew Gould, ο οποίος υπήρξε αναπληρωτής και υπηρεσιακός πρεσβευτής στο Ιράν μεταξύ 2003 και 2005, αν οι δυνάμεις των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) συλλάβουν πρώτες το αγνοούμενο μέλος του πληρώματος, τότε η Αμερική θα μπορούσε να βρεθεί βυθισμένη σε μια νέα κρίση.

«Έχω κάποια εμπειρία για το πώς μπορεί να εξελιχθεί αυτό, αφού το Ιράν συνέλαβε έξι Βρετανούς πεζοναύτες και δύο ναύτες του Βασιλικού Ναυτικού στον υδάτινο δρόμο Σατ ελ-Αράμπ μεταξύ Ιράκ και Ιράν το 2004. Ως αναπληρωτής πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου, στάλθηκα στο ιρανικό λιμάνι Μπαντάρ-ε Μαχσάχρ για να διαπραγματευτώ την απελευθέρωσή τους.

Υπήρχε μία μεγάλη διαφορά με το σήμερα αφού η Βρετανία δεν βρισκόταν σε πόλεμο με το Ιράν. Και μετά από χρόνια λαϊκών διαμαρτυριών και εβδομάδες κατά τις οποίες είχαν σκοτωθεί σημαντικοί ηγέτες, το καθεστώς έχει γίνει λιγότερο συνεκτικό και λιγότερο προβλέψιμο.

Παρόλα αυτά, είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξουν ορισμένες ομοιότητες στον τρόπο με τον οποίο θα εξελιχθούν τα γεγονότα. Κεντρικής σημασίας στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν είναι η αναγνώριση ότι το καθεστώς, παρά όλη τη ζημιά που έχει προκληθεί από τον Πρόεδρο Τραμπ, είναι μονοσήμαντο και εμμονικά προσηλωμένο μόνο στην επιβίωσή του», ανέφερε αρχικά.

Τι περιμένει τον πιλότο

Στη συνέχεια ο Matthew Gould πρόσθεσε σχετικά με την τύχη που θα έχει ο Αμερικανός πιλότος αν τον εντοπίσουν οι Ιρανοί. «Παρά την τρομακτική ρητορική που βγαίνει από την Τεχεράνη, το Ιράν θα ενεργήσει ορθολογικά με βάση τα δικά του συμφέροντα. Έχει επίσης οξεία αίσθηση της ανάγκης να δημιουργεί μοχλό πίεσης απέναντι στους εχθρούς του.

Γι αυτό και συμπεριφέρεται όπως το κάνει γύρω από τα Στενά του Ορμούζ και εκτοξεύει πυραύλους και drones εναντίον γειτονικών χωρών στη Μέση Ανατολή. Ταυτόχρονα, το ιρανικό καθεστώς θέλει να εμφανίζεται διεθνώς ως το αδικημένο μέρος αυτής της σύγκρουσης. Και αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα για το πώς θα μπορούσε να μεταχειριστεί έναν αιχμάλωτο Αμερικανό πιλότο. Θα μπορούσε να τον σκοτωσεί; Είναι εξαιρετικά απίθανο, καθώς οι Ιρανοί θα θέλουν να τον κρατήσουν ζωντανό για μέγιστο μοχλό πίεσης. Όμως, δεδομένης της απρόβλεπτης φύσης του καθεστώτος αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί να αποκλειστεί και το παραπάνω σενάριο.

Η εξουδετέρωση τόσων στελεχών στην κορυφή από αμερικανικά πλήγματα κάνει τον υπολογισμό πιο δύσκολο. Η εξουσία λήψης αποφάσεων έχει μεταφερθεί σε τοπικούς διοικητές των IRGC, οι οποίοι μπορεί να υιοθετήσουν πολύ πιο επιθετική και αδιάλλακτη στάση απέναντι στους κρατουμένους τους. Αυτό μπορεί να σημαίνει σωματική κακομεταχείριση, αλλά πιθανότερα ψυχολογική πίεση».

Το παράδειγμα με τους Βρετανούς στρατιώτες

Ο Matthew Gould συμπλήρωσε: «Πριν από 22 χρόνια, οι Βρετανοί στρατιωτικοί που κρατούνταν από τους IRGC, για τους οποίους στάλθηκα να διαπραγματευτώ, είχαν δεμένα τα μάτια, οδηγήθηκαν στην έρημο και υπέστησαν εικονική εκτέλεση. Χωρίς να μπορούν να δουν, πίστεψαν ότι επρόκειτο να τους πυροβολήσουν.

Επίσης αναγκάστηκαν να διαβάσουν μπροστά σε κάμερες «σενάρια» ζητώντας συγγνώμη για το «έγκλημά» τους που εισήλθαν στα ιρανικά ύδατα. Όλες αυτές οι ενέργειες του καθεστώτος της Τεχεράνης παραβίαζαν το διεθνές δίκαιο. Με έναν Αμερικανό αιχμάλωτο, παρόμοια μεταχείριση είναι πιθανή, μαζί με απομόνωση και στέρηση ύπνου.

Θα υποβληθεί σε βασανιστήρια κάποιος Αμερικανός κρατούμενος; Και πάλι, θεωρείται απίθανο, δεδομένης της προτίμησης του ιρανικού καθεστώτος να διατηρεί το ηθικό πλεονέκτημα. Όμως οι τοπικοί διοικητές μπορεί να ασκήσουν βία απέναντι σε έναν όμηρο. Θα υπάρξουν αναμφίβολα εντάσεις μέσα στην ιρανική ιεραρχία ανάμεσα σε όσους υποστηρίζουν την ταπείνωση του μεγαλύτερου εχθρού τους και σε όσους θέλουν να δείξουν ένα ανθρώπινο πρόσωπο προς τον έξω κόσμο.

Ένα πράγμα για το οποίο είμαι βέβαιος είναι ότι το ιρανικό καθεστώς θα θελήσει να επιδείξει το «λάφυρό» του για προπαγανδιστικούς σκοπούς το συντομότερο δυνατό. Υποθέτω ότι θα κρατούσαν τον κρατούμενο σε άγνωστη τοποθεσία, πιθανότατα σε βάση των IRGC, έχοντας αφαιρέσει οτιδήποτε θα μπορούσε να αποκαλύψει την τοποθεσία στις αμερικανικές ή ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών.

Υπάρχει και ένας ακόμη παράγοντας: το ιρανικό καθεστώς είναι υπομονετικό. Θα ήταν ικανοποιημένο να αφήσει μια αντιπαράθεση για έναν όμηρο να διαρκέσει μήνες ή και χρόνια, καθώς αποσπά το μέγιστο τίμημα και εξαντλεί τη βούληση του αντιπάλου του».

