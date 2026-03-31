Εκπρόσωπος ΥΠΕΞ: «Η Ελλάδα θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα μεταφοράς του Αγίου Φωτός»

Το υπουργείο Εξωτερικών τόνισε ότι η Ελλάδα θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα μεταφοράς του Αγίου Φωτός.

Προβληματισμός υπάρχει για τον τρόπο μεταφοράς του Αγίου Φωτός στην Αθήνα λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών προγραμματίζει την αποστολή μιας μικρής, ολιγομελούς ομάδας στην Ιερουσαλήμ, με συνεχείς συνεννοήσεις με την ισραηλινή πλευρά. Εξετάζονται και έκτακτες λύσεις μεταφοράς μέσω τρίτων χωρών, σε περίπτωση που οι συνθήκες δεν επιτρέψουν την κανονική διαδικασία.

Το υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αναφορικά και με τη μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα. «Οι όποιες δυνατότητες υπάρχουν δε γίνεται να δημοσιοποιηθούν για λόγους ασφαλείας», υπογράμμισε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών. «Είμαστε σε επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς», πρόσθεσε. «Η Ελλάδα θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα μεταφοράς του Αγίου Φωτός».

Επίσης η κ. Ζωχιού επεσήμανε πως αναβάλλεται λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, στην Τρίπολη της Λιβύης. Η επίσκεψη ήταν προγραμματισμένη για την Τετάρτη (1/4), λίγα εικοσιτετράωρα μετά την επίσκεψή του στη Βεγγάζη.

Τα τρία σενάρια μεταφοράς

Σύμφωνα με το Mega, τα τρία σενάρια που εξετάζονται για την άφιξη του Αγίου Φωτός στη χώρα είναι τα εξής: το πρώτο προβλέπει απευθείας πτήση από το Ισραήλ, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες ασφάλειας. Εναλλακτικά, η μεταφορά ενδέχεται να γίνει μέσω Ιορδανίας ή μέσω της χερσονήσου του Σινά.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, τόνισε ότι «σκοπός μας είναι να μεταφέρουμε το Άγιο Φως στην Ελλάδα, για να το λάβουν οι Έλληνες, με ασφάλεια και σύμφωνα με τις συνθήκες». Παράλληλα, εκκλησιαστικές πηγές υπενθυμίζουν ότι κάθε Αγία Τράπεζα διαθέτει ακοίμητη κανδήλα για το «δεύτε λάβετε φως», σε περίπτωση που χρειαστεί.

