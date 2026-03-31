Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Η στιγμή που έπεσε πυρομαχικό κοντά στον ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ (vid)

Ένας δυνατός κρότος τρόμαξε τον απεσταλμένο του ΣΚΑΪ στο Τελ Αβίβ, Σταύρο Ιωαννίδη, όταν ένα πυρομαχικό έπεσε σε πολύ κοντινή απόσταση.

Μια δυνατή έκρηξη ακούστηκε στο σημείο, όπου βρισκόταν ο απεσταλμένος του ΣΚΑΪ στο Τελ Αβίβ, Σταύρος Ιωαννίδης, το πρωί της Τρίτης (31/3). Μάλιστα, η έκρηξη ήταν τόσο κοντά που ο ρεπόρτερ έσκυψε ενστικτωδώς για να προστατευτεί.

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε στους «Αταιριάστους» κατά την διάρκεια της σύνδεσής τους, το υποπυρομαχικό βαλλιστικού πυραύλου έπεσε στην παραλία του Τελ Αβίβ, όπου υπήρχε κόσμος που δεν είχε προλάβει να σπεύσει σε καταφύγιο.

«Περιμένουμε να δούμε αν έχει τελειώσει αυτή η επίθεση. Ακούτε και τις πολύ δυνατές εκρήξεις από υποπυρομαχικά διασποράς προς το κέντρο της πόλης αλλά και στα ανατολικά ακούμε αυτή τη στιγμή εκρήξεις...», ήταν τα λόγια του ρεπόρτερ για να τον διακόψει και να τον τρομάξει μια πολύ δυνατή έκρηξη.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε απόσταση περίπου 50-100 μέτρων από το σημείο που βρισκόταν ο Σταύρος Ιωαννίδης, σε μια περιοχή με εμπορική κίνηση. Λίγα λεπτά αργότερα, όπως είπε ο δημοσιογράφος, ο κόσμος επέστρεψε κανονικά στις δραστηριότητές του.

