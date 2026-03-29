IDF: Σε τελικό στάδιο τα πλήγματα σε στόχους στο Ιράν

Λίγες ημέρες απομένουν για την ολοκλήρωση των επιθέσεων υψηλής προτεραιότητας στο Ιράν, σύμφωνα με εκπρόσωπο των IDF.

Σε προχωρημένο στάδιο φαίνεται να εισέρχεται η επιχείρηση των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων στο Ιράν, με αξιωματούχο να δηλώνει ότι απομένουν μόλις λίγες ημέρες για την επίτευξη των βασικών επιχειρησιακών στόχων.

Μιλώντας στο CNN, ο εκπρόσωπος των IDF, Ναντάβ Σοσάνι, ανέφερε ότι οι στόχοι που έχουν τεθεί χαρακτηρίζονται ως «υψηλής προτεραιότητας» και αφορούν ένα ευρύ φάσμα στρατηγικών υποδομών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται βαλλιστικά συστήματα, εγκαταστάσεις παραγωγής οπλισμού, πυρηνικές δομές, καθώς και κέντρα διοίκησης και ελέγχου.

Όπως διευκρίνισε, οι επιχειρησιακοί στόχοι έχουν κατηγοριοποιηθεί σε επιμέρους επίπεδα - «ουσιώδεις, σημαντικοί και δευτερεύοντες» - στο πλαίσιο μιας πολυεπίπεδης στρατηγικής.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επιχείρηση βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση του βασικού της σκέλους. «Εντός των επόμενων ημερών θα είμαστε σε θέση να ολοκληρώσουμε την αποστολή έναντι των στόχων κορυφαίας προτεραιότητας», σημείωσε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι αυτό δεν συνεπάγεται την πλήρη εξάντληση του συνόλου των επιχειρησιακών στόχων.

