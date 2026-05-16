Το μικρότερο κατοικημένο νησί της Ισπανίας επαναστατεί και ξεκινά διαδικασία αποχώρησης: Αυτοδιαχείριση λόγω τουρισμού

Το νησί, το οποίο έχει μόνο 50 κατοίκους, ισχυρίζεται ότι υποφέρει από σοβαρά προβλήματα με τις βασικές του υπηρεσίες για περισσότερο από μια δεκαετία.

Το νησί Ταμπάρκα λέει «φτάνει πια». Αυτό το μικρό νησί, που βρίσκεται σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από το Αλικάντε της Ισπανίας, ζει μια καθημερινότητα γεμάτη αντιθέσεις.

Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, οι 50 μόνιμοι κάτοικοί του απολαμβάνουν απόλυτη ηρεμία, όμως τους καλοκαιρινούς μήνες δέχονται καθημερινές «αποβάσεις» 3.000 έως 5.000 τουριστών.

Το αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι ο πλήρης εκτοπισμός των κατοίκων και η πλήρης έλλειψη βασικών υπηρεσιών, γεγονός που ώθησε την τοπική κοινότητα να ξεκινήσει νομικές διαδικασίες για να μετατραπεί σε αυτόνομη τοπική οντότητα, καταγγέλλοντας την εγκατάλειψη από τους θεσμούς.

Υπερτουρισμός και θεσμική αδράνεια

Η πρόσβαση στην Ταμπάρκα γίνεται αποκλειστικά με καράβι από τη Σάντα Πόλα, κάτι που σημαίνει ότι σε περιπτώσεις δυσμενών καιρικών συνθηκών το νησί μπορεί να αποκλειστεί εντελώς. Αυτή η ιδιαιτερότητα, σε συνδυασμό με την τεράστια τουριστική πίεση του καλοκαιριού, επιδεινώνει τα προβλήματα καθαριότητας και υποδομών.

Οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι ο Δήμος του Αλικάντε δεν τους παρέχει τους απαραίτητους πόρους για τη διαχείριση αυτού του όγκου επισκεπτών με αξιοπρεπή και βιώσιμο τρόπο. Ανάμεσα στα κύρια αιτήματά τους ξεχωρίζουν η ιστορική ανεπάρκεια στις τακτικές θαλάσσιες συγκοινωνίες και η διαρκής στασιμότητα του Ειδικού Σχεδίου της Ταμπάρκα, το οποίο είναι απαραίτητο για τη σωστή χωροταξική οργάνωση του τόπου.

Τα βήματα για την ανεξαρτητοποίηση

Σήμερα, η διαχείριση του νησιού εξαρτάται από τρία διαφορετικά διοικητικά επίπεδα: τον Δήμο του Αλικάντε, την Περιφέρεια της Βαλένθια και το Κράτος. Αυτή η πολυδιάσπαση έχει ως αποτέλεσμα τα αιτήματα και οι πρακτικές προτάσεις των κατοίκων να μην εισακούγονται αποτελεσματικά από την ηπειρωτική χώρα.

Για τον λόγο αυτό, ο τοπικός συλλογικός φορέας «Tabarca Isla Plana» κατέθεσε πρόταση διοικητικής χειραφέτησης, η οποία βασίζεται στον Νόμο περί Τοπικού Καθεστώτος της Περιφέρειας της Βαλένθια. Οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας έχουν ήδη συμβουλευτεί άλλες κοινότητες της περιοχής Μαρίνα Άλτα, όπως το Χεσούς Πόμπρε στη Ντένια, οι οποίες λειτουργούν υπό αυτό το καθεστώς με μεγάλη επιτυχία.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ