Ο ανατριχιαστικός λόγος πίσω από την επιλογή του τελευταίου γεύματος ενός διαβόητου θανατοποινίτη: Ο «κλόουν» με τα 29 θαμμένα πτώματα

Η ιστορία με το τελευταίο γεύμα του θανατοποινίτη John Wayne Gacy, ο οποίος καταδικάστηκε για τις δολοφονίες 29 ανθρώπων.

Ο John Wayne Gacy ήταν ένας από τους πιο διαβόητους κατά συρροή δολοφόνους στις ΗΠΑ. Έμεινε γνωστός και ως «Killer Clown», επειδή εμφανιζόταν σε παιδικές εκδηλώσεις ντυμένος κλόουν με το όνομα «Pogo».

Το νόημα πίσω από το τελευταίο γεύμα του κατά συρροή δολοφόνου λίγο πριν εκτελεστεί προκαλεί ακόμα ανατριχίλα. Ο Gacy, ο οποίος γεννήθηκε το 1942, είχε αποκτήσει φήμη στην κοινότητά του ως κλόουν που εμφανιζόταν σε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και παιδικά πάρτι.

Τα φρικτά του εγκλήματα αποκαλύφθηκαν το 1978, όταν μια δυσάρεστη μυρωδιά άρχισε να αναπτύσσεται στο σπίτι του στο Σικάγο. Ο Gacy απέδωσε τη μυρωδιά στην υγρασία, όμως στην πραγματικότητα οφειλόταν σε 29 πτώματα που είχαν θαφτεί στον χώρο όλα αυτά τα χρόνια και είχαν αρχίσει να αποσυντίθενται. Τελικά, ο Gacy κρίθηκε ένοχος για 33 δολοφονίες, συμπεριλαμβανομένης εκείνης του Robert Piest, ο οποίος είχε δηλωθεί ως αγνοούμενος από την οικογένειά του.

Η εκτέλεση και τα τελευταία του λόγια

Μετά την καταδίκη του, του επιβλήθηκε η θανατική ποινή και μεταφέρθηκε στην πτέρυγα μελλοθανάτων. Εκτελέστηκε με θανατηφόρα ένεση το 1994 και τα τελευταία του λόγια επιβεβαίωσαν ότι δεν ένιωθε καμία μεταμέλεια για τα φρικτά εγκλήματά του. «Φιλήστε με στον κ%λ#», φέρεται να είπε ο Gacy σε όσους βρίσκονταν στο δωμάτιο πριν εκτελεστεί.

Το παράξενο τελευταίο γεύμα

Για το τελευταίο του γεύμα, ζήτησε έναν κουβά με τηγανητό κοτόπουλο από την KFC, πατάτες τηγανητές, τηγανητές γαρίδες και πολλές φράουλες. Ένας αρκετά παράξενος συνδυασμός, όμως μια δικηγόρος που τον εκπροσώπησε εξήγησε το ανατριχιαστικό νόημα πίσω από αυτό.

Η Karen Conti δήλωσε στη Mirror: «Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά ανατριχιαστικό, αλλά όταν ο Gacy ήταν φυλακισμένος στην Αϊόβα, είχε υπάρξει διευθυντής σε δύο καταστήματα KFC. Ο πεθερός του είχε καταστήματα Kentucky Fried Chicken στην περιοχή της Αϊόβα κι έτσι εκείνος τα διαχειριζόταν. Και εκεί είναι που στην πραγματικότητα απήγαγε ή διέπραξε τα εγκλήματά του εις βάρος των αγοριών για τα οποία φυλακίστηκε».

Η δικηγόρος εξήγησε για ποιον λόγο ο Gacy επέλεξε φράουλες στο γεύμα του. «Για εκείνον… το να έχει αυτό ως τελευταίο του γεύμα ήταν εξαιρετικά ανατριχιαστικό και υπάρχει και μια περίεργη ιστορία με τις φράουλες. Ο πατέρας μου ήταν επαγγελματίας κωμικός και εκείνη την εποχή εκπροσωπούσα τον Gacy», ανέφερε αρχικά.

Η Conti εξήγησε ότι εκείνη την περίοδο φρόντιζε τον άρρωστο πατέρα της και ο Gacy τηλεφωνούσε στο σπίτι, μιλώντας μερικές φορές και μαζί του. Η πρώην εκπρόσωπός του πρόσθεσε: «Μια μέρα γύρισα σπίτι και είδα τον πατέρα μου να μιλάει μαζί του. Και ο πατέρας μου τον ρώτησε: “Τι θα ζητήσεις για το τελευταίο σου γεύμα;” Και άκουσα τον Gacy να λέει: “Δεν ξέρω”. Τότε ο πατέρας μου είπε: “Να ζητήσεις φρέσκες φράουλες”.

Και ο Gacy ρώτησε: “Γιατί;” Και ο πατέρας μου απάντησε: “Επειδή δεν είναι στην εποχή τους”. Οπότε δεν ξέρω αν η ζωή μιμείται την τέχνη ή τι, αλλά τελικά ζήτησε φρέσκες φράουλες. Ίσως πίστευε ότι ήταν εκτός εποχής και ότι θα έπαιρνε αναβολή. Δεν ξέρω».

