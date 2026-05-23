Αν η υπόθεση επιβεβαιωθεί, το εύρημα μπορεί να αλλάξει την εικόνα για τις προϊστορικές κοινότητες των Πυρηναίων.

Ένα προϊστορικό σπήλαιο στα ανατολικά Πυρηναία φέρνει τους αρχαιολόγους μπροστά σε ένα εύρημα που δεν μοιάζει καθόλου συνηθισμένο. Στην Cova 338, μια σπηλιά που βρίσκεται σε υψόμετρο άνω των 2.200 μέτρων στην κοιλάδα Φρεσέρ, εντοπίστηκαν μεγάλες ποσότητες από ένα παράξενο πράσινο ορυκτό, σπασμένο και καμένο, μέσα σε αρχαίες εστίες φωτιάς.

Η βασική υπόθεση των ερευνητών είναι ότι πρόκειται για μαλαχίτη, ένα ορυκτό πλούσιο σε χαλκό, που συνδέεται με τις πρώιμες μορφές μεταλλουργίας. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, η σπηλιά μπορεί να αλλάξει όσα γνωρίζαμε για τη δραστηριότητα των προϊστορικών κοινοτήτων σε τόσο μεγάλα υψόμετρα. Γιατί εδώ δεν μιλάμε απλώς για ανθρώπους που πέρασαν προσωρινά από ένα δύσβατο σημείο. Μιλάμε πιθανότατα για επαναλαμβανόμενη χρήση ενός χώρου με συγκεκριμένο σκοπό.

Ένα σπήλαιο που δεν ήταν απλώς καταφύγιο

Οι ανασκαφές έδειξαν ότι η Cova 338 χρησιμοποιήθηκε για χιλιάδες χρόνια. Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν τέσσερα διαφορετικά επίπεδα ανθρώπινης παρουσίας, με ορισμένα να ξεπερνούν σε ηλικία τα 6.000 χρόνια. Τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα, όμως, ήρθαν από δύο ενδιάμεσα στρώματα, όπου βρέθηκαν 23 προϊστορικές εστίες γεμάτες με υπολείμματα του πράσινου ορυκτού.

Το στοιχείο που κάνει την υπόθεση ακόμη πιο ενδιαφέρουσα είναι ότι πολλά από αυτά τα θραύσματα έχουν ίχνη θερμικής αλλοίωσης, σε αντίθεση με άλλα υλικά της σπηλιάς. Αυτό δείχνει ότι η φωτιά δεν βρέθηκε εκεί τυχαία. Οι άνθρωποι που επέστρεφαν στο σπήλαιο φαίνεται πως ήξεραν τι έκαναν και ίσως χρησιμοποιούσαν τον χώρο για επεξεργασία ορυκτών πλούσιων σε χαλκό.

Το μυστήριο, πάντως, δεν σταματά στο πράσινο ορυκτό. Στο σπήλαιο βρέθηκαν και παιδικά ανθρώπινα κατάλοιπα, ανάμεσά τους ένα οστό δαχτύλου και ένα νεογιλό δόντι, που ανήκαν τουλάχιστον σε ένα παιδί περίπου 11 ετών. Δεν είναι ακόμη σαφές αν η σπηλιά είχε και ταφική χρήση, όμως το εύρημα ανοίγει νέα ερωτήματα για τον πιθανό συμβολικό ή τελετουργικό χαρακτήρα του χώρου.

Δίπλα στα ανθρώπινα κατάλοιπα βρέθηκαν και προϊστορικά κοσμήματα. Ένα από αυτά ήταν φτιαγμένο από κοχύλι, ενώ ένα άλλο από δόντι καφέ αρκούδας, αντικείμενο ιδιαίτερα σπάνιο. Η παρουσία του μπορεί να δείχνει μια πιο ειδική σχέση των ανθρώπων με το τοπικό περιβάλλον ή ακόμη και έναν συμβολισμό που σήμερα δεν μπορούμε εύκολα να αποκρυπτογραφήσουμε.

Οι αρχαιολόγοι θα συνεχίσουν τις ανασκαφές, καθώς δεν έχουν φτάσει ακόμη στα βαθύτερα στρώματα της σπηλιάς. Εκεί μπορεί να κρύβονται τα στοιχεία που θα δείξουν αν η Cova 338 ήταν απλώς ένας χώρος επαναλαμβανόμενης εγκατάστασης ή κάτι πολύ πιο σημαντικό: ένα από τα αρχαιότερα σημεία επεξεργασίας ορυκτών σε ορεινή περιοχή των Πυρηναίων.

