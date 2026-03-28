413.793 μπάρες σοκολάτας KitKat κλάπηκαν σε μια πολύ «γλυκιά» ληστεία που κινδυνεύει να προκαλέσει διεθνή έλλειψη ενόψει Πάσχα.

Καλέστε την αστυνομία, γιατί ίσως βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια παγκόσμια «σοκολατένια κρίση». Σε μια από τις πιο παράξενες ληστείες στην ιστορία, άγνωστοι έκλεψαν ένα φορτίο 12 τόνων με μπάρες KitKat, όπως ανακοίνωσε η Nestle.

Ο ελβετικός κολοσσός τροφίμων σχολίασε με δόση χιούμορ πως, αν και ενθαρρύνει τον κόσμο να «κάνει ένα διάλειμμα» απολαμβάνοντας μια σοκολάτα, δεν εννοούσε να οργανώσουν μια διάρρηξη.

Το χρονικό μίας «γλυκιάς» ληστείας: «Πήραν το μήνυμα πολύ κυριολεκτικά»

Σύμφωνα με τη Nestle, περισσότερες από 400.000 μπάρες KitKat από τη νέα σειρά «crunch» εκλάπησαν την περασμένη εβδομάδα, όταν ληστές με προφανή αδυναμία στα γλυκά άρπαξαν το φορτηγό που τις μετέφερε. Το όχημα ταξίδευε μεταξύ των μονάδων παραγωγής και διανομής στην Ευρώπη όταν εξαφανίστηκε.

Το φορτίο είχε φορτωθεί σε εργοστάσιο της κεντρικής Ιταλίας με προορισμό την Πολωνία. Κάπου στη διαδρομή, το φορτηγό «έκανε φτερά» και, όπως δήλωσε η εταιρεία στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP), «το όχημα και το περιεχόμενό του παραμένουν αγνοούμενα», ενώ η ακριβής τοποθεσία της ληστείας παραμένει αδιευκρίνιστη.

A shipment of Nestlé KitKat chocolate bars weighing 12 tonnes has been stolen in Europe in what authorities have described as a major chocolate heist ahead of the Easter season.



«Πάντα ενθαρρύναμε τους ανθρώπους να κάνουν ένα διάλειμμα με την KitKat. Φαίνεται όμως ότι οι κλέφτες πήραν το μήνυμα πολύ κυριολεκτικά και "έκαναν ένα διάλειμμα" με περισσότερους από 12 τόνους σοκολάτας μας», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Παρά τον κωμικό χαρακτήρα της είδησης, η Nestle προειδοποίησε ότι το περιστατικό είναι σοβαρό. Η κλοπή φορτίων αποτελεί κλιμακούμενο πρόβλημα για τις επιχειρήσεις, με τις εγκληματικές οργανώσεις να χρησιμοποιούν όλο και πιο εξελιγμένες μεθόδους.

Κίνδυνος ελλείψεων ενόψει Πάσχα: Πώς θα καταλάβει ο κόσμος αν τρώει τις κλεμμένες σοκολάτες

Η εξαφάνιση των 413.793 μπαρών σοκολάτας ενδέχεται να προκαλέσει ελλείψεις στην αγορά κατά την περίοδο του Πάσχα. Η εταιρεία εκφράζει φόβους ότι τα κλεμμένα προϊόντα μπορεί να διοχετευθούν σε ανεπίσημα κανάλια πώλησης σε διάφορες ευρωπαϊκές αγορές.

Υπάρχει, ωστόσο, ένας τρόπος να καταλάβουν οι καταναλωτές αν κρατούν στα χέρια τους κλεμμένες σοκολάτες: κάθε συσκευασία φέρει μοναδικούς κωδικούς παρτίδας. Οι καταναλωτές μπορούν να τους σκανάρουν και, σε περίπτωση που εντοπιστεί αντιστοιχία με το κλεμμένο φορτίο, θα λαμβάνουν οδηγίες για το πώς να ειδοποιήσουν την KitKat και τις αρχές.

