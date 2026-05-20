Ισχυρός σεισμός στην ανατολική Τουρκία: Δόνηση 5,6 Ρίχτερ ξύπνησε νωπές μνήμες
Eνας ισχυρός σεισμός που καταγράφηκε σήμερα (20/5) στη Μαλάτια της Ανατολικής Τουρκίας περί τις 09:00 προκάλεσε έντονη ανησυχία σε κατοίκους και αρχές, ξυπνώντας μνήμες από τον καταστροφικό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ, τρία χρόνια πριν.
Η πρόσφατη δόνηση, σύμφωνα με το ΣΚΑΙ, κατέγραψε μέγεθος 5,6 ρίχτερ, και παρόλο που δεν προσεγγίζει την ισχύ του εφιαλτικού σεισμού του 2023 -που άφησε πίσω του πάνω από 500 νεκρούς σε Τουρκία και Συρία-, έχει ωστόσο επιφέρει προειδοποιήσεις από τις αρχές.
