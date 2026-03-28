OnlyFarms: Μην ρωτάτε πώς και γιατί, ο Τραμπ το παρουσίασε και έγινε viral

Το όνομα της νέας πλατφόρμας του Τραμπ έγινε viral πριν καν εξηγηθεί πλήρως

Αν κάποιος άκουγε το όνομα OnlyFarms χωρίς context, μάλλον θα το περνούσε για κάποιο ιντερνετικό αστείο που έχει χάσει και θα τον κυρίευε αμέσως το FOMO. Ωστόσο, δεν χρειάζεται να σκας, η εξήγηση είναι πολύ πιο πολιτική και ακόμη πιο... ξενέρωτη: ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε επίσημα τη νέα πλατφόρμα OnlyFarms, στο πλαίσιο των πολιτικών στήριξης των Αμερικανών αγροτών.

Η ανακοίνωση έγινε στις ΗΠΑ με αφορμή την Εθνική Ημέρα Αγροτών, με περίπου 800 παραγωγούς και κτηνοτρόφους να δίνουν το «παρών» στον Λευκό Οίκο. Στον κήπο είχαν τοποθετηθεί τρακτέρ, με ένα χρυσό να ξεχωρίζει ανάμεσά τους και να γίνεται το πιο χαρακτηριστικό στιγμιότυπο της εκδήλωσης. «Είναι ένα πανέμορφο τρακτέρ. Ένα χρυσό τρακτέρ. Κάποιος με είχε στο μυαλό του. Αυτό είναι καλό. Και τα κόκκινα, λευκά και μπλε επίσης είναι καλά, αλλά κάποιος πραγματικά πέτυχε διάνα με αυτό», σχολίασε με χιούμορ (;) ο Ντόναλντ Τραμπ και απευθυνόμενος στους αγρότες, τόνισε: «Με ψηφίσατε. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό», ενώ τους χαρακτήρισε «πολύ, πολύ ξεχωριστούς ανθρώπους».

Trump: That's a beautiful tractor. That's a gold tractor. Somebody had me in mind. That’s a good one too. Red, white, and blue but somebody really hit me with that one. pic.twitter.com/ftXs4vbsjB — Acyn (@Acyn) March 27, 2026

Το OnlyFarms και ο ρόλος του

Η πλατφόρμα λειτουργεί ως εργαλείο ενημέρωσης και σύνδεσης των αγροτών με την κυβέρνηση. Μέσω διαδραστικού χάρτη, οι χρήστες μπορούν να δουν τι οφέλη έχουν προκύψει ανά πολιτεία, αλλά και να ενημερώνονται για διαθέσιμα μέτρα.

Η πρωτοβουλία συνοδεύεται από πακέτο ενισχύσεων, πέρα από τα 12 δισ. δολάρια που έχουν ήδη ανακοινωθεί, με βασικούς άξονες τη διευκόλυνση δανεισμού, φορολογικές ελαφρύνσεις και ενίσχυση των εξαγωγών. Περιλαμβάνει επίσης ρυθμίσεις για χαμηλότερο κόστος εξοπλισμού και ενέργειας, καθώς και κίνητρα για επενδύσεις στον αγροτικό τομέα.

Το όνομα που έγινε viral

Η ονομασία OnlyFarms, με σαφή αναφορά στο OnlyFans, προκάλεσε έντονη συζήτηση στα social media. Το επικοινωνιακό αποτύπωμα ήταν άμεσο, με την πρωτοβουλία να γίνεται θέμα πριν ακόμη αναλυθεί το περιεχόμενό της.

Πρόκειται για μια επιλογή που δείχνει στόχευση σε πιο «άμεση» επικοινωνία, αλλά ταυτόχρονα λειτουργεί και ως εργαλείο προβολής σε ένα περιβάλλον όπου η προσοχή κερδίζεται δύσκολα.

Το ευρύτερο πλαίσιο

Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων για τον αγροτικό τομέα, λόγω κόστους παραγωγής και διεθνών εμπορικών εντάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει επιπλέον μέτρα, όπως επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων στις εξαγωγές και συμφωνίες άνω των 60 δισ. δολαρίων.

Το OnlyFarms λειτουργεί, έτσι, όχι μόνο ως εργαλείο ενημέρωσης, αλλά και ως μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής στήριξης και πολιτικής στόχευσης προς την αμερικανική ύπαιθρο.

🚜 Curious how American farmers are benefiting right now — or exactly how much each state has saved?



👀📲 https://t.co/qpdbi6y2Lo pic.twitter.com/x2fEVvmFjQ — The White House (@WhiteHouse) March 27, 2026

