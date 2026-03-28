Κεραυνός «διέλυσε» σπίτι στην Πρέβεζα: Γκρεμίστηκε το τζάκι, κατέρρευσε η στέγη (vid)

Σκηνές τρόμου τα ξημερώματα στην Πρέβεζα, με κεραυνό να διαλύει σπίτι και ζευγάρι να γλιτώνει από θαύμα

Σκηνές που θυμίζουν… εφιάλτη εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Πρέβεζα, όταν κεραυνός έπληξε κατοικία, προκαλώντας σοβαρές ζημιές και πανικό στους ενοίκους.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 03:30, τη στιγμή που ένα ζευγάρι κοιμόταν ανυποψίαστο. Ξαφνικά, ένας εκκωφαντικός θόρυβος τους πέταξε από το κρεβάτι, με τους ίδιους να περιγράφουν πως έμοιαζε «σαν να έσκασε βόμβα».

Χτύπησε τη στέγη και προκάλεσε κατάρρευση

Ο κεραυνός έπεσε απευθείας στη στέγη του σπιτιού, ανοίγοντας τρύπα και προκαλώντας την κατάρρευση τμήματός της. Η ένταση του χτυπήματος ήταν τέτοια που οι ζημιές δεν περιορίστηκαν μόνο στο εξωτερικό, αλλά επεκτάθηκαν και στο εσωτερικό της κατοικίας.

Συγκεκριμένα, κατέρρευσε μέρος τοίχου πάνω από το τζάκι, ενώ σημειώθηκε και διακοπή ρεύματος, με το ηλεκτρικό σύστημα του σπιτιού να έχει επηρεαστεί.

Το πιο σοκαριστικό στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι ο κεραυνός χτύπησε σε απόσταση λίγων μόλις εκατοστών από την κρεβατοκάμαρα όπου κοιμόταν το ζευγάρι.

Αν το χτύπημα είχε γίνει ελάχιστα πιο κοντά, οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι τραγικές. Εκείνη τη στιγμή, κανείς από τους δύο δεν είχε αντιληφθεί τι ακριβώς είχε συμβεί, πέρα από τον εκκωφαντικό θόρυβο που τους ξύπνησε.

Οι ζημιές στο σπίτι χαρακτηρίζονται εκτεταμένες, τόσο στη στέγη όσο και στο εσωτερικό. Αυτή τη στιγμή πραγματοποιούνται έλεγχοι στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και στις συσκευές, προκειμένου να διαπιστωθεί το πλήρες μέγεθος της καταστροφής.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ