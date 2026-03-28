Άγρια συμπλοκή στη Θεσσαλονίκη: Κρανοφόροι μπήκαν σε μπαρ και τραυμάτισαν 35χρονο

Ομάδα ατόμων εισέβαλε σε μαγαζί στην οδό Ολύμπου, πέταξε αντικείμενα και τραυμάτισε 35χρονο.

Σκηνές απίστευτης έντασης εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν ομάδα ατόμων εισέβαλε σε νυχτερινό κατάστημα, προκαλώντας πανικό στους θαμώνες. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 5 το πρωί, με την Αστυνομία να κινητοποιείται άμεσα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δράστες είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους και μπήκαν σε νυχτερινό κέντρο στην οδό Ολύμπου πετώντας αντικείμενα, ενώ δεν δίστασαν να επιτεθούν σε άτομα που βρίσκονταν στον χώρο.

Εισβολή και επίθεση μέσα στο μαγαζί

Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 35χρονος. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να ελέγξουν την κατάσταση και να αποτρέψουν περαιτέρω επεισόδια.

Παράλληλα, κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Παπανικολάου για την παροχή πρώτων βοηθειών. Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Η Αστυνομία προχώρησε σε δύο προσαγωγές, ενώ την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει η Ασφάλεια Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της επίθεσης και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε.

