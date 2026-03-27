Πώς θα έρθει το Άγιο Φως στην Ελλάδα εν μέσω πολέμου - Τα εναλλακτικά σενάρια

Ανησυχία για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός, καθώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή φέρνουν σενάρια και εναλλακτικές λύσεις.

Ερωτήματα προκαλεί η φετινή μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα, ενόψει του Πάσχα 2026, καθώς οι πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή δημιουργούν ένα ιδιαίτερα αβέβαιο σκηνικό.

Το Συμβούλιο των Αρχηγών των Εκκλησιών, υπό τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο, έχει ήδη απευθυνθεί στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ζητώντας οδηγίες ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της τελετής Αφής του Αγίου Φωτός.

Η κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή έχει οδηγήσει σε αυστηρά μέτρα ασφαλείας στους χώρους λατρείας, γεγονός που προκαλεί προβληματισμό στην αγιοταφική κοινότητα για το πώς θα πραγματοποιηθεί η τελετή φέτος.

Άγιο Φως: Τα σενάρια για τη μεταφορά του

Παρά τις δυσκολίες, η πρόθεση των εκκλησιαστικών Αρχών είναι να πραγματοποιηθεί κανονικά η τελετή, έστω και με περιορισμούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, η παρουσία πιστών θα είναι εξαιρετικά περιορισμένη, με περίπου 50 άτομα να επιτρέπεται να παρακολουθήσουν την Αφή.

Αν οι συνθήκες το επιτρέψουν, το Άγιο Φως θα μεταφερθεί στην Ελλάδα με τον συνήθη τρόπο, αλλά υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Σε διαφορετική περίπτωση, το υπουργείο Εξωτερικών εξετάζει εναλλακτικά σενάρια, όπως η μεταφορά του με κυβερνητικό αεροσκάφος, προσαρμόζοντας τον σχεδιασμό ανάλογα με τις εξελίξεις.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος έχει δηλώσει ότι πρόθεσή του είναι να μεταβεί στα Ιεροσόλυμα, να παραλάβει το Άγιο Φως από το Πατριαρχείο και να το μεταφέρει στην Ελλάδα.

Όπως ξεκαθάρισε, η τελετή θα πραγματοποιηθεί κανονικά, ωστόσο χωρίς τη μαζική παρουσία πιστών που χαρακτήριζε τα προηγούμενα χρόνια.