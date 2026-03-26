Ερώτηση που αφορούσε την ιστορία της EuroLeague και συγκεκριμένα τους Έλληνες παίκτες που έχουν καταφέρει να σημειώσουν triple-double στη διοργάνωση «έκαψε» παίκτη στον Εκατομμυριούχο.

Διαγωνιζόμενος του «Εκατομμυριούχου» τα βρήκε σκούρα σε μία φαινομενικά εύκολη ερώτηση που αφορούσε την Euroleague.

Η ερώτηση αφορούσε τους Έλληνες παίκτες που έχουν καταφέρει να σημειώσουν triple-double στη διοργάνωση.

Το ευρωλιγκάτο... δίλημμα που «έκαψε» τον παίκτη

Ο παίκτης κλήθηκε να επιλέξει τη σωστή απάντηση ανάμεσα σε μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού μπάσκετ: τον Δημήτρη Διαμαντίδη, τον Θοδωρή Παπαλουκά, τον Βασίλη Σπανούλη και τον Νικ Καλάθη. Παρά το γεγονός ότι όλοι οι παραπάνω έχουν γράψει ιστορία στα ευρωπαϊκά γήπεδα, μόνο ένας έχει καταφέρει να πετύχει το συγκεκριμένο στατιστικό επίτευγμα.

Ο διαγωνιζόμενος επέλεξε ως απάντηση το όνομα του Δημήτρη Διαμαντίδη, θεωρώντας προφανώς πως η πολυπραγμοσύνη του «3D» στο γήπεδο περιλάμβανε και ένα triple-double.

Ποιος Έλληνας μπασκετμπολίστας έχει πετύχει triple-double στη EuroLeague; 🏀



Ωστόσο, η επιλογή αυτή αποδείχθηκε λανθασμένη, στερώντας του τη δυνατότητα να διεκδικήσει μεγαλύτερα ποσά, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει από το παιχνίδι με το μαξιλαράκι των 500 ευρώ.

Η σωστή απάντηση στην ερώτηση ήταν ο Νικ Καλάθης. Ο διεθνής γκαρντ παραμένει μέχρι σήμερα ο μοναδικός Έλληνας παίκτης που έχει καταγράψει triple-double στην ιστορία της EuroLeague τη σεζόν 2018/19 απέναντι στην Μπουτούτσνοστ του Μαυροβούνιου με 11 πόντους, 12 ριμπάουντ and 18 ασίστ.

