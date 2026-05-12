Αστυνομικοί στη Νέα Υόρκη μεταμφιέστηκαν σε οικοδόμους και μοίρασαν κλήσεις: Άνοδος 35% μέσα σε 4 ημέρες

Μία πανέξυπνη ιδέα ώστε να μοιράσουν κλήσεις είχαν αστυνομικοί στη Νέα Υόρκη, που ντύθηκαν (κυριολεκτικά) οικοδόμοι και ξεγέλασαν τους οδηγούς.

Σε μια πρωτότυπη και άκρως αποτελεσματική - όπως αποδείχθηκε - επιχείρηση προχώρησε η αστυνομία της Νέας Υόρκης, με τους άνδρες της να αφήνουν για λίγο τις στολές και να μεταμφιέζονται σε εργάτες οδοποιίας.

Η «Επιχείρηση Προστατευτικό Κράνος», που διεξήχθη στα τέλη Απριλίου, είχε ως αποτέλεσμα τη βεβαίωση σχεδόν 1.000 κλήσεων σε ανυποψίαστους οδηγούς.

Η στρατηγική έπιασε τόπο: Σε 4 μέρες περίπου 1.000 κλήσεις - Αύξηση 35% στις παραβάσεις

Αστυνομικοί της πολιτείας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών, έστησαν 12 σημεία ελέγχου σε ενεργές ζώνες έργων στις κομητείες Γουέσττσεστερ και Ρόκλαντ. Φορώντας πορτοκαλί γιλέκα ασφαλείας και κράνη, οι αστυνομικοί κατάφεραν να περάσουν απαρατήρητοι από τους οδηγούς, οι οποίοι πίστευαν ότι πλησιάζουν σε ένα απλό εργοτάξιο.

New York State Police disguised themselves as construction workers to catch traffic violators in active work zones as part of Operation Hard Hat pic.twitter.com/oGckkPSI2L May 10, 2026

Η «σοδειά» της επιχείρησης ήταν πλούσια, καθώς μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες κόπηκαν συνολικά 967 κλήσεις. Οι κυριότερες παραβάσεις αφορούσαν:

Υπερβολική ταχύτητα: 401 κλήσεις.

Χρήση κινητού/Αφηρημένη οδήγηση: 138 κλήσεις.

Νόμος «Move Over»: 160 κλήσεις (ο νόμος που απαιτεί από τους οδηγούς να αλλάζουν λωρίδα ή να επιβραδύνουν όταν βλέπουν σταματημένο όχημα με φάρους).

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης επισήμανε ότι ο αριθμός των κλήσεων φέτος παρουσίασε αύξηση 35% σε σύγκριση με την αντίστοιχη επιχείρηση του 2025. Η δράση αυτή εντάχθηκε στο πλαίσιο της Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης για την οδηγική ασφάλεια στις ζώνες έργων.

«Οι νόμοι αυτοί υπάρχουν για να προστατεύουν τους εργαζόμενους, το προσωπικό έκτακτης ανάγκης και όλους τους οδηγούς», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της στις 8 Μαΐου 2026, υπενθυμίζοντας ότι οι ζώνες έργων απαιτούν τη μέγιστη δυνατή προσοχή και τη μείωση της ταχύτητας από όλους.

