Aconitum napellus: Το τοξικό φυτό που μοιάζει με μαϊντανό και σκοτώνει

Tο τοξικό φυτό που ευδοκιμεί στα Πυρηναία με μπλε ή μοβ άνθη και κρύβει την επικίνδυνη ακονιτίνη, που μπορεί να προκαλέσει θάνατο με επαφή ή κατάποση.

Στα υψηλά Πυρηναία στην Ιβηρική ανθίζει το Aconitum napellus, γνωστό και ως «λυκόφως του μοναχού», ένα φυτό που εντυπωσιάζει με τα μπλε ή μοβ άνθη του το καλοκαίρι, αλλά κρύβει ένα από τα ισχυρότερα δηλητήρια της Ευρώπης.

Πριν την ανθοφορία, τα φύλλα του μπορεί να μοιάζουν επικίνδυνα με άγριο μαϊντανό ή σέλινο, ενώ οι ρίζες του παραπέμπουν σε μικρά γογγύλια ή ραπανάκια, γεγονός που καθιστά το φυτό ιδιαίτερα επικίνδυνο.

Ένας φαρμακοποιός και δημιουργός περιεχομένου για την υγεία μοιράστηκε στο TikTok τις λεπτομέρειες για την τοξικότητά του: η ουσία που περιέχει, η ακονιτίνη, είναι τόσο ισχυρή που ακόμα και μικρές ποσότητες μπορούν να οδηγήσουν σε θάνατο μέσα σε λίγες ώρες. «Παρά τη χρήση του σε καταπλάσματα για τοπική ανακούφιση από τον πόνο, η ίδια η ουσία μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη», εξηγεί.

Το φυτό ανήκει στην οικογένεια Ranunculaceae και φτάνει το ένα μέτρο σε ύψος, συνήθως σε αραιοκατοικημένες περιοχές των Πυρηναίων, της Sierra de Gúdar και σπανιότερα σε μεσογειακά περιβάλλοντα. Οι ρίζες του περιέχουν δέκα φορές περισσότερη ακονιτίνη από τα φύλλα, με μόλις 35 γραμμάρια φρέσκιας ρίζας να περιέχουν αρκετή ουσία για να σκοτώσουν έναν άνθρωπο, σύμφωνα με την εφημερίδα Heraldo.

Η επαφή με οποιοδήποτε μέρος του φυτού, ακόμη και με το δέρμα, μπορεί να προκαλέσει κνησμό, αίσθηση θερμότητας και μεγάλη πτώση του σφυγμού. Η τοξίνη διεισδύει ταχέως μέσω των βλεννογόνων και του δέρματος, ενώ γνωστές είναι οι περιπτώσεις όπου ζώα, όπως λύκοι, πέθαναν απλώς από την επαφή με το φυτό.

Η μαγεία και η ομορφιά του Aconitum napellus δεν κρύβουν μόνο αισθητική αξία, αλλά είναι μια υπενθύμιση της δύναμης της φύσης και της ανάγκης για σεβασμό και προσοχή απέναντι στα φυτά που φαινομενικά μοιάζουν ακίνδυνα.

