Το κόλπο με το λεμόνι στο αυτοκίνητο που λίγοι γνωρίζουν

Ένα απλό λεμόνι στο αυτοκίνητο μπορεί να βοηθήσει κατά τη διάρκεια των ταξιδιών. Τι λένε οι ειδικοί και ποια είναι τα μυστικά για άνετες διαδρομές.

Ένα απλό κόλπο με ένα λεμόνι φαίνεται να συμβάλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της ναυτίας κατά τη διάρκεια των ταξιδιών.

Η ναυτία κατά την κίνηση αποτελεί ένα συχνό πρόβλημα, κυρίως για παιδιά, άτομα με ημικρανίες αλλά και γυναίκες σε περιόδους ορμονικών μεταβολών. Προκαλείται όταν ο εγκέφαλος λαμβάνει αντικρουόμενα σήματα ανάμεσα σε αυτό που βλέπουν τα μάτια και σε αυτό που αντιλαμβάνεται το αυτί, ιδιαίτερα σε δρόμους με στροφές ή ανωμαλίες.

Γιατί λειτουργεί το λεμόνι

Σύμφωνα με τον Βρετανό γιατρό Κάραν Ρανγκαρατζάν, το «μυστικό» δεν βρίσκεται στην κατανάλωση αλλά στην όσφρηση. Η μυρωδιά του λεμονιού ενεργοποιεί άμεσα το σύστημα όσφρησης και στέλνει σήματα στο μεταιχμιακό σύστημα του εγκεφάλου, το οποίο σχετίζεται με τη ρύθμιση της ναυτίας.

Παράλληλα, το έντονο άρωμα προκαλεί αύξηση της παραγωγής σάλιου, βοηθώντας στη μείωση της δυσφορίας στο στομάχι και διευκολύνοντας την πέψη. Ταυτόχρονα λειτουργεί ως «αντιπερισπασμός», αποσπώντας την προσοχή του εγκεφάλου από το αίσθημα ζάλης.

Αντίστοιχα αποτελέσματα μπορούν να προσφέρουν και άλλα έντονα αρώματα, όπως η μέντα ή το τζίντζερ, χωρίς τη χρήση φαρμακευτικών σκευασμάτων.

Τι πρέπει να προσέξετε

Παρά την αποτελεσματικότητά του, το λεμόνι δεν αποτελεί πανάκεια. Οι ειδικοί τονίζουν ότι τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν συνδυάζεται με σωστές συνήθειες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Η επιλογή θέσης παίζει καθοριστικό ρόλο: τα μπροστινά καθίσματα μειώνουν την αίσθηση κίνησης, ενώ η εστίαση του βλέμματος στον ορίζοντα βοηθά στη σταθεροποίηση της ισορροπίας.

Επιπλέον, συνιστάται η αποφυγή βαριών γευμάτων πριν το ταξίδι, ο καλός αερισμός του οχήματος και η αποφυγή χρήσης κινητού ή ανάγνωσης, που επιδεινώνουν τη ναυτία.

Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για μια απλή, οικονομική και φυσική λύση που αξίζει να δοκιμαστεί, ιδιαίτερα σε μεγάλες διαδρομές όπου η άνεση των επιβατών είναι ζητούμενο.

