Πιλότος αποκαλύπτει πόσους τόνους καυσίμων «καίει» μια υπερωκεάνια πτήση

Ένας πιλότος πολιτικής αεροπορίας εξηγεί πώς οι τόνοι καυσίμων επηρεάζουν μια υπερωκεάνια πτήση και γιατί το αεροσκάφος πετά όλο και ψηλότερα όσο ελαφραίνει.

Στις πτήσεις μεγάλων αποστάσεων, τα καύσιμα δεν αποτελούν απλώς μια απαραίτητη προϋπόθεση για την απογείωση, αλλά τον βασικό παράγοντα που επηρεάζει κάθε στάδιο της πτήσης. Ένα σύγχρονο αεροσκάφος μεγάλης ατράκτου μπορεί να απογειωθεί μεταφέροντας έως και 90 τόνους κηροζίνης, ποσότητα που συχνά αντιστοιχεί σε περισσότερο από το μισό του συνολικού βάρους του.

Ο Pol Ariso, κυβερνήτης αεροσκαφών μεγάλων αποστάσεων, περιέγραψε μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται μια υπερωκεάνια πτήση με Airbus A330. Όπως εξηγεί, όσο μειώνεται το βάρος λόγω της κατανάλωσης καυσίμων, τόσο το αεροσκάφος μπορεί να ανεβαίνει σε υψηλότερα επίπεδα πτήσης, βελτιώνοντας παράλληλα την απόδοσή του.

«Χάνοντας βάρος, μπορούμε να πετάμε όλο και πιο ψηλά, φτάνοντας στο βέλτιστο επίπεδο πτήσης», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σε αντίθεση με το βάρος των επιβατών ή των αποσκευών, που παραμένει σταθερό σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού, τα καύσιμα μειώνονται συνεχώς. Αυτή η σταδιακή απώλεια βάρους επιτρέπει στο αεροσκάφος να χρειάζεται λιγότερη ώθηση από τους κινητήρες, να καταναλώνει λιγότερο καύσιμο ανά ναυτικό μίλι και να κινείται πιο αποδοτικά σε μεγαλύτερα υψόμετρα.

Στην αεροπορία, η διαδικασία αυτή είναι γνωστή ως «step climb», δηλαδή σταδιακή άνοδος κατά τη διάρκεια της πτήσης, ώστε το αεροσκάφος να αξιοποιεί στο μέγιστο τις δυνατότητές του καθώς ελαφραίνει.

Τα καύσιμα παραμένουν ο σημαντικότερος παράγοντας στον σχεδιασμό μιας υπερωκεάνιας πτήσης. Σε ένα αεροσκάφος με περίπου 300 επιβάτες, το συνολικό βάρος των επιβατών υπολογίζεται περίπου στους 25 τόνους, ενώ οι αποσκευές και το πρόσθετο φορτίο προσθέτουν άλλους 10 έως 15 τόνους. Παρ’ όλα αυτά, η ποσότητα καυσίμων είναι εκείνη που καθορίζει τη στρατηγική της πτήσης, από το υψόμετρο και τη διαδρομή μέχρι την κατανάλωση και την τελική απόδοση.

Ο υπολογισμός των καυσίμων στις υπερατλαντικές και γενικότερα στις υπερωκεάνιες πτήσεις θεωρείται ιδιαίτερα απαιτητικός. Οι αεροπορικές εταιρείες δεν υπολογίζουν μόνο τα καύσιμα που απαιτούνται για την άφιξη στον προορισμό, αλλά και επιπλέον αποθέματα ασφαλείας για πιθανές εκτροπές, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Αυτό σημαίνει ότι τα αεροσκάφη απογειώνονται συχνά με μεγαλύτερη ποσότητα καυσίμων από την απολύτως αναγκαία, γεγονός που αυξάνει σημαντικά το αρχικό βάρος αλλά παρέχει κρίσιμα περιθώρια ασφάλειας και επιχειρησιακής ευελιξίας.

Παράλληλα, υπάρχει μια λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην αυτονομία και την κατανάλωση. Περισσότερα καύσιμα σημαίνουν μεγαλύτερη εμβέλεια, αλλά συνεπάγονται και αυξημένη κατανάλωση στα πρώτα στάδια της πτήσης, όταν το αεροσκάφος είναι βαρύτερο.

Καθώς όμως περνούν οι ώρες και το βάρος μειώνεται, το αεροσκάφος εισέρχεται στη φάση της μέγιστης αποδοτικότητας. Σε μεγαλύτερα υψόμετρα ο αέρας είναι αραιότερος, οι αντιστάσεις μικρότερες και οι κινητήρες λειτουργούν με καλύτερη οικονομία καυσίμου.

Στην πράξη, ένα σύγχρονο αεροσκάφος μπορεί να ξεκινήσει το ταξίδι του ιδιαίτερα βαρύ και να το ολοκληρώσει σε μια εντελώς διαφορετική, σαφώς πιο αποδοτική κατάσταση. Για τους πιλότους και τους μηχανικούς πτήσεων, τα καύσιμα δεν αποτελούν απλώς πηγή ενέργειας, αλλά τον πυρήνα γύρω από τον οποίο οργανώνεται ολόκληρη η στρατηγική μιας υπερωκεάνιας αποστολής.

