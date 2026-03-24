Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, μίλησε στο «Καλημέρα Ελλάδα» για τα όσα συνέβησαν στη Δίκη των Τεμπών.

Αναφέρθηκε στο μέγεθος της αίθουσας, η οποία είναι - πια - η μεγαλύτερη στην Ελλάδα, στο χωροταξικό χάος που επικράτησε, αλλά και στα ευτράπελα που ακολούθησαν με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου αλλά και τους... διακόπτες!

Το χωροταξικό χάος που επικράτησε στη μεγαλύτερη δικαστική αίθουσα της Ελλάδας

Ο κ. Φλωρίδης μίλησε για τον χώρο, ο οποίος είναι εκ των μεγαλύτερων στην Ελλάδα: «Η δίκη κατά το νόμο έπρεπε να γίνει εκεί, αλλά η Λάρισα δε διέθετε τους χώρους. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, κ. Κουρέτας πρότεινε τον συγκεκριμένο χώρο και συμφώνησαν οι δικαστικές και οι αστυνομικές αρχές. Η μεγαλύτερη αίθουσα που διαθέτει η Ελλάδα είναι στην Αθήνα, όπου πραγματοποιήθηκαν οι δίκες της Χρυσής Αυγής και της τραγωδίας στο Μάτι».

Και μετέπειτα εξήγησε γιατί επικράτησε το χάος στη δικαστική αίθουσα: «Ναι, πια είναι η μεγαλύτερη αίθουσα στην Ελλάδα, ο μεγαλύτερος ή ίδιος δικαστικός χώρος. Η χθεσινή εικόνα δεν ήταν καλή. Στις δίκες αυτές είναι οι δικαστές, οι κατηγορούμενοι και οι δικηγόροι. Στην αίθουσα αυτή, στο πρώτο επίπεδο που έχει 312 θέσεις μπορεί και 330, ο υπολογισμός έγινε με βάση τον αριθμό των δικηγόρων που είχε δηλώσει παράσταση, ήταν 250 ενώ ξεκίνησαν από 130. Διέθετε 280 θέσεις για δικηγόρους. Στο βαθμό που οι δικηγόροι ήταν 250 θα μπορούσαν στο πάνω μέρος να ήταν και συγγενείς. Και στο κάτω 140. Διεξήχθησαν μεγαλύτερες δίκες από αυτήν».

«Εγώ μίλησα με τον πρόεδρο της ολομέλειας δικηγορικών συλλόγων, Στις θέσεις των δικηγόρων μπήκαν και κάθισαν άνθρωποι που δεν ήταν δικηγόροι. Μιλάμε για δίκη όχι για άλλου τύπου εκδήλωση. Δεν είχαμε την σωστή είσοδο των συντελεστών στην αίθουσα με αποτέλεσμα να μπουν άνθρωποι που δεν ήταν δικηγόροι και σχεδόν 100 δικηγόροι δεν είχαν θέσεις να καθίσουν. Οι συγγενείς έχουν την ιδιότητα του μάρτυρα, του ενάγοντος. Πρώτα τακτοποιούνται όλοι όσοι έχουν τη θεσμική ιδιότητα και στη συνέχεια όλοι οι υπόλοιποι» συμπλήρωσε.

Πυρά κατά Κωνσταντοπούλου και τα ευτράπελα με τους διακόπτες

«Σε μία παράλληλη δίκη που γίνεται εκεί, τραμπουκίζει τους δικαστές και τώρα βιντεοσκόπησε δικαστίνα και το ανέβασε στα social media και είναι κακούργημα. Η κυρία Κωσταντοπούλου ανήκει σε αυτούς που δεν θέλει να γίνει η δίκη και κερδοσκοπεί πολιτικά».

«Δεν έχω αντιδικήσει ποτέ με τους συγγενείς και δεν θα το κάνω. Κάποιοι από όλους αυτούς πήγαιναν συνειδητά και κατέβαζαν τους διακόπτες, θα δούμε να τους εντοπίσει η Αστυνομία. Δεν γνωρίζω αν είναι συγγενείς θυμάτων, είναι κανονική δολιοφθορά».

Το μόνο σίγουρο, σύμφωνα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, είναι πως η αίθουσα δεν δύναται να αλλάξει για τις επερχόμενες φάσεις της δίκης.

