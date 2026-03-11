Χατζίδου: «Με έχουν κλειδώσει σε γραφείο επιχειρηματία για να με στριμώξει και ούρλιαζα» (vid)

Η Ελένη Χατζίδου αναφέρεται σε ένα σκηνικό του παρελθόντος στον εργασιακό της χώρο με αφορμή τις δηλώσεις της Χριστίνας Βραχάλη.

Τα όσα είπε η Χριστίνα Βραχάλη σε συνέντευξή της αναφορικά με κακοποιητικές συμπεριφορές στον χώρο εργασίας, σχολίασαν στην εκπομπή «Breakfast Star».

Μάλιστα, με αφορμή τις δηλώσεις της αθλητικογράφου, η Ελένη Χατζίδου διηγήθηκε ένα δικό της βίωμα. Αρχικά η παρουσιάστρια του Star ανέφερε: «Κάποιοι στο παρελθόν βγήκαν μπροστά και επαναστάτησαν. Έκαναν αυτό που έπρεπε να γίνει δηλαδή, να βάλουν κάποιους ανθρώπους στη θέση τους ανοίγοντας τον δρόμο και σε μας».

Σε ερώτηση των συνεργατών της για το αν έχει βιώσει κάτι ανάλογο στον χώρο του τραγουδιού, η Ελένη Χατζίδου απάντησε: «Καλέ πως δεν το έχω βιώσει; Δεν καταλαβαίνεις... Εμένα με έχουν κλειδώσει μέσα σε γραφείο νυχτερινού μαγαζιού ενός επιχειρηματία για να με στριμώξει, να μου πει, να μου κάνει... Με κλείδωσε για να μην μπορώ να φύγω και ούρλιαζα!», αποκάλυψε η παρουσιάστρια.

