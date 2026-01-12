Ο Αργυρός έπαθε... Τζόρνταν: «'Εσταξε» τριποντάκι μέσα στο United Center (vid)

Πριν τη συναυλία του στο United Center, ο Κωνσταντίνος Αργυρός βρέθηκε στο παρκέ των Μπουλς για χαλαρά σουτ.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός βρέθηκε για ακόμη μία φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή τη φορά στο Σικάγο, με αφορμή τη μεγάλη συναυλία που ετοιμάζει στο United Center στις 7 Μαρτίου. Ο δημοφιλής τραγουδιστής συνδύασε τις επαγγελματικές υποχρεώσεις με στιγμές χαλάρωσης, τις οποίες μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους.

Σε αντίθεση με το ταξίδι του στη Νέα Υόρκη τον περασμένο Νοέμβριο, όπου γέμισε το Barclays Center, η παρουσία του στο Σικάγο είχε κυρίως χαρακτήρα προετοιμασίας. Ο Αργυρός βρέθηκε στον χώρο για τις τελευταίες λεπτομέρειες της εμφάνισής του, σε ένα από τα πιο εμβληματικά γήπεδα του παγκόσμιου αθλητισμού.

Σουτ στο παρκέ των Μπουλς

Μέσα από τα social media, ο τραγουδιστής ανέβασε ένα χαλαρό στιγμιότυπο από το United Center, όπου φορώντας τα αθλητικά του δοκιμάζει σουτ στο παρκέ. Μάλιστα, δεν έμεινε μόνο στη δοκιμή, καθώς «έσταξε» και τρίποντο, δείχνοντας πως το... κατέχει. Του δίνουμε, επίσης, το γεγονός πως «έσπασε» και καρπό.

Ο ίδιος ήθελε να παρακολουθήσει και την αναμέτρηση Σικάγο Μπουλς – Μαϊάμι Χιτ, ωστόσο αυτό δεν κατέστη δυνατό, καθώς υπήρχε υγρασία στο παρκέ και το γήπεδο δεν ήταν διαθέσιμο για αγώνα.

Σικάγο, ένας νέος μεγάλος σταθμός

Η συναυλία της 7ης Μαρτίου στο United Center αποτελεί έναν ακόμη σημαντικό σταθμό στη διεθνή πορεία του Κωνσταντίνου Αργυρού. Το Σικάγο μπαίνει δυναμικά στον χάρτη των μεγάλων εμφανίσεών του στο εξωτερικό, με το ενδιαφέρον από την ελληνική ομογένεια αλλά και το ευρύτερο κοινό να είναι ήδη έντονο.

