Οπαδικό επεισόδιο στην Πρέβεζα: Του επιτέθηκαν για το μπουφάν της ομάδας του – Μία σύλληψη

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 20 Μαρτίου, όταν, σύμφωνα με την Αστυνομία, πέντε άγνωστοι, φορώντας ρούχα με διακριτικά συγκεκριμένης ομάδας, προσέγγισαν ημεδαπό που φορούσε αντιανεμικό μπουφάν με τα διακριτικά αντίπαλης ομάδας. Οι δράστες τον απείλησαν και του αφαίρεσαν το μπουφάν και το κράνος του, πριν απομακρυνθούν από το σημείο.

Συνελήφθη ένας εκ των εμπλεκόμενων

Από την έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πρέβεζας ταυτοποιήθηκε ένας από τους εμπλεκόμενους, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου 21 Μαρτίου σε περιοχή της Άρτας, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία, απειλή και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αθλητισμού, κατά συναυτουργία.

Τι βρέθηκε στην κατοχή του

Σύμφωνα με το prevezatoday.gr, κατά την έρευνα στο σπίτι του συλληφθέντα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το αφαιρεθέν αντιανεμικό μπουφάν, το οποίο επιστράφηκε στον ιδιοκτήτη του, καθώς και μαχαίρι τύπου ματσέτα σε θήκη, ρουχισμός με διακριτικά της ομάδας του και 10 τεμάχια σπρέι βαφής.

Επιπλέον, κατασχέθηκε το όχημα στο οποίο επέβαινε μαζί με τους συνεργούς του, ενώ το κράνος που είχε αφαιρεθεί εντοπίστηκε κοντά στο σημείο του περιστατικού και αποδόθηκε επίσης στον ιδιοκτήτη.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας, ενώ η έρευνα για τον εντοπισμό των υπόλοιπων εμπλεκόμενων βρίσκεται σε εξέλιξη.

