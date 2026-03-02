Επεισόδιο οπαδικής βίας σε ταβέρνα της Θεσσαλονίκης: Μπούκαραν και χτύπησαν με ζώνη τον γιο του ιδιοκτήτη

Επεισόδιο με αθλητικό υπόβαθρο σημειώθηκε σε κατάστημα στα Κουφάλια

Επεισόδιο οπαδικής βίας σημειώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου (18/2), σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τέσσερα άτομα μπήκαν στο κατάστημα, προκαλώντας φραστικό επεισόδιο με επτά θαμώνες, ορισμένοι εκ των οποίων φορούσαν διακριτικά αθλητικού συλλόγου.

Όταν παρενέβησαν ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού, μαζί με μέλη της οικογένειάς του, προκειμένου να κατευνάσουν τα πνεύματα, τα τέσσερα άτομα τούς εξύβρισαν και τούς απείλησαν, σπάζοντας το τζάμι της κεντρικής εισόδου, ενώ ένας εξ αυτών επιτέθηκε με ζώνη στον 17χρονο γιο του ιδιοκτήτη, τον οποίο τραυμάτισε ελαφρά.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., από την έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνος ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δύο εμπλεκόμενων προσώπων- 30 και 22 ετών, αντίστοιχα. Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί αθλητισμού, εξύβριση, απειλή, σωματική βλάβη και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για την ταυτοποίηση των άλλων δύο εμπλεκόμενων.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ