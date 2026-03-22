Αν θέλετε να κάνετε ένα γρήγορο τεστ για την υγείας σας και να εκτιμήσετε πόσο - περίπου - χρόνο ζωής έχετε ακόμα, το μόνο που χρειάζεστε είναι ένα μπαλάκι του τένις.

Έχοντας ένα λειτουργικό χέρι και ένα μπαλάκι του τένις μπορείτε να μάθετε - στο περίπου - τον εναπομείναντα χρόνο ζωής σας.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η δύναμη της λαβής αποτελεί έναν απ' τους πιο αξιόπιστους δείκτες για τη συνολική κατάσταση του οργανισμού και την πιθανότητα πρόωρου θανάτου.

Πώς η δύναμη της λαβής γίνεται... καθρέφτης της υγείας

Το κύριο ζητούμενο είναι να σφίξετε όσο πιο δυνατά μπορείτε το μπαλάκι για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τον Joshua Davidson, ερευνητή στο Πανεπιστήμιο του Derby που μίλησε στο BBC, ένας καλός στόχος είναι να διατηρήσετε το δυνατό σφίξιμο για 15 έως 30 δευτερόλεπτα.

Όπως εξήγησε: «Το μόνο που χρειάζεστε είναι οποιοδήποτε αντικείμενο μπορείτε να πιάσετε και το οποίο μπορεί να παραμορφωθεί χωρίς να προκαλεί πόνο ή δυσφορία. Απλώς σφίξτε το μέχρι να κουραστεί η λαβή σας».

Αν και η διάρκεια ζωής δεν καθορίζεται αποκλειστικά από αυτό, το τεστ αποτελεί δείκτη της συνολικής μυοσκελετικής δύναμης, αποκαλύπτοντας αν κάποιος ασκείται αρκετά ή αν ακολουθεί έναν υπερβολικά καθιστικό τρόπο ζωής.

Τι αναφέρουν οι επιστημονικές μελέτες

Οι αλλαγές στη δύναμη της λαβής μπορεί να είναι σημάδι αυξανόμενης ευθραυστότητας ή άλλων επιπλοκών υγείας που αρχικά δεν γίνονται αντιληπτές. Επιστήμονες σε μελέτη 140.000 ενηλίκων διαπίστωσαν ότι η δύναμη της λαβής ήταν καλύτερος δείκτης για τον πρόωρο θάνατο από άλλους παράγοντες, όπως η αρτηριακή πίεση.

Άλλες έρευνες έδειξαν ότι οι άνθρωποι που έφτασαν τα 100 έτη είχαν 2,5 φορές περισσότερες πιθανότητες να ανήκουν στο κορυφαίο τρίτο της δύναμης λαβής για την ηλικιακή τους ομάδα. Δεδομένου ότι η αδύναμη λαβή συνδέεται με υψηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων, οι ειδικοί συνιστούν την ενδυνάμωσή της.

Το τεστ με τον αλτήρα και το «κάθομαι-σηκώνομαι»

Ο Ed Jones, μιλώντας στο Nutrition World Podcast, πρότεινε μια πιο δύσκολη εκδοχή: «Αν δεν μπορείτε να κρατήσετε έναν αλτήρα που ζυγίζει τα τρία τέταρτα του βάρους σας για ένα λεπτό, θα πεθάνετε νωρίτερα από ό,τι αν ήσασταν πιο δυνατοί. Αυτό κερδίζει τη χοληστερίνη, κερδίζει κάθε εξέταση αίματος». Ωστόσο, αυτό ακούγεται ιδιαίτερα βαρύ για έναν μέσο ενήλικα.

Μια άλλη δημοφιλής δοκιμασία μακροζωίας που δεν απαιτεί εξοπλισμό είναι το τεστ «κάθομαι-σηκώνομαι». Πρέπει να καθίσετε οκλαδόν στο πάτωμα και να σηκωθείτε ξανά χωρίς να κρατηθείτε από πουθενά και χωρίς να χρησιμοποιήσετε τα χέρια ή τα γόνατά σας για στήριξη. Όσο πιο δύσκολο σας φαίνεται να σηκωθείτε χωρίς βοήθεια, τόσο μεγαλύτερη θεωρείται η πιθανότητα πρόωρου θανάτου σύμφωνα με τις έρευνες.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ