Κίνα: Χτίζει γιγαντιαίες «μπαταρίες νερού» για να αποθηκεύσει ενέργεια - Το σχέδιο που αλλάζει τα πάντα στην παγκόσμια αγορά

Η Κίνα επενδύει σε υδροηλεκτρική αποθήκευση και μπαταρίες για να διαχειριστεί τα 1.840 GW ανανεώσιμης ενέργειας και να μειώσει τα ορυκτά καύσιμα.

Μια φιλόδοξη στρατηγική για τη διαχείριση της εκρηκτικής ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας υλοποιεί η Κίνα, επενδύοντας μαζικά σε ρεζερβουάρ που λειτουργούν ως φυσικές «μπαταρίες».

Η χώρα έχει ήδη ξεπεράσει τα 1.840 γιγαβάτ εγκατεστημένης ισχύος από ηλιακή και αιολική ενέργεια, καταγράφοντας ένα από τα ταχύτερα ενεργειακά άλματα παγκοσμίως. Ωστόσο, η ραγδαία αυτή ανάπτυξη ανέδειξε ένα κρίσιμο ζήτημα: την αποθήκευση της παραγόμενης ενέργειας για χρήση όταν η ζήτηση αυξάνεται.

Υπέρβαση στόχων και νέα δεδομένα στην ενέργεια

Ο Πρόεδρος της Κίνας, Xi Jinping, είχε θέσει το 2020 ως ορόσημο τα 1.200 GW από ανανεώσιμες πηγές έως το 2030. Ο στόχος αυτός όχι μόνο επιτεύχθηκε, αλλά ξεπεράστηκε ήδη από το 2024.

Μέχρι το τέλος του 2025, η πράσινη ενέργεια αντιστοιχούσε στο 47,3% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος της χώρας, υπερβαίνοντας για πρώτη φορά τα ορυκτά καύσιμα. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τον ρόλο της Κίνας ως βασικού παίκτη στην παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση.

Η λύση της υδροηλεκτρικής αποθήκευσης

Στο επίκεντρο της στρατηγικής βρίσκεται μια δοκιμασμένη τεχνολογία που αποκτά πλέον κομβική σημασία: Το σύστημα βασίζεται στην άντληση νερού σε υψηλότερα ρεζερβουάρ όταν υπάρχει πλεονάζουσα ενέργεια και στην επαναχρησιμοποίησή του για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας όταν απαιτείται.

Παρότι η τεχνολογία χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες, θεωρείται σήμερα από τις πιο αξιόπιστες λύσεις για αποθήκευση μεγάλης κλίμακας. Η Κίνα διαθέτει ήδη τα περισσότερα έργα αυτού του τύπου υπό ανάπτυξη διεθνώς.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η χώρα στοχεύει να αυξήσει τη δυναμικότητα άντλησης από 59 GW σε περίπου 100 GW μέσα στην επόμενη πενταετία.

Παράλληλη ενίσχυση με συστήματα μπαταριών

Την ίδια στιγμή, το Πεκίνο επιταχύνει και την ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης με μπαταρίες. Μέχρι τα τέλη του 2025, η σχετική ισχύς έφτασε τα 136 GW, σημειώνοντας εκρηκτική αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Η διπλή αυτή προσέγγιση -υδροηλεκτρική αποθήκευση και σύγχρονες μπαταρίες- επιτρέπει την καλύτερη εξισορρόπηση του ενεργειακού συστήματος, περιορίζοντας τις διακυμάνσεις που χαρακτηρίζουν την ηλιακή και αιολική παραγωγή.

Ενεργειακή ασφάλεια και ηγετικός ρόλος

Με τις επενδύσεις αυτές, η Κίνα επιχειρεί να διασφαλίσει σταθερό ενεργειακό εφοδιασμό, να μειώσει την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και να ενισχύσει τη θέση της ως ηγέτιδας δύναμης στην πράσινη ενέργεια.

Η ανάπτυξη «μπαταριών νερού» αναδεικνύεται έτσι σε βασικό εργαλείο για το επόμενο στάδιο της ενεργειακής μετάβασης, όχι μόνο για την Κίνα αλλά και για τη διεθνή αγορά.

