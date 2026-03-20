Ο διάσημος ηθοποιός και χαρακτήρας σε ανέκδοτα, Τσακ Νόρις, απεβίωσε σε ηλικία 86 ετών την Παρασκευή (20/3) και το παρακάτω είναι ένας ύμνος στα ανέκδοτα που άφησαν εποχή με το όνομά του.

Μπορεί η μόδα με τα ανέκδοτα του Τσακ Νόρις να έφτασε καθυστερημένα στην Ελλάδα, όμως στις ΗΠΑ το φαινόμενο κρατάει απ' το 2005.

Ο Αμερικανός ηθοποιός πολεμικών τεχνών, που ταυτίστηκε με τη σειρά «Walker, Texas Ranger» και τις ταινίες δράσης, είδε το όνομά του να γίνεται συνώνυμο του «ακατόρθωτου» χάρη σε μία χιουμοριστική υπερπαραγωγή που ξεκίνησε απ' τη νυχτερινή τηλεόραση.

«Late Night With Conan O'Brien»: Εκεί όπου άρχισαν όλα

Η ιστορία αυτής της ιδιότυπης... μυθολογίας γύρω από το πρόσωπό του ξεκίνησε μέσα από τη δημοφιλή αμερικανική εκπομπή «Late Night With Conan O'Brien». Ο παρουσιαστής άρχισε να σατιρίζει σκηνές από τη σειρά «Walker, Texas Ranger» και τον ίδιο τον πρωταγωνιστή, δίνοντας το έναυσμα για μια ασταμάτητη παραγωγή ανεκδότων. Τα σχόλια και τα βίντεο της εκπομπής ξέφυγαν γρήγορα απ' τα σύνορα των ΗΠΑ και εξαπλώθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα παγκοσμίως.

Ο παράλογος και χιουμοριστικός χαρακτήρας αυτών των «γεγονότων» βρήκε τεράστια απήχηση σε ένα ευρύ κοινό. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, το διαδίκτυο εξελίχθηκε σε ένα ισχυρό εργαλείο διανομής ανεκδότων και ο Τσακ Νόρις ταίριαξε απόλυτα σε αυτό το περιβάλλον. Η αναγνωρίσιμη εικόνα του και η ήδη υπάρχουσα βάση θαυμαστών του λειτούργησαν ως το ιδανικό υπόβαθρο για να χτιστεί η εικόνα του ανθρώπου που μπορεί να κάνει τα πάντα.

Τα ανέκδοτα με τον Τσακ Νόρις που μας έκαναν να «λυθούμε» στα γέλια

Παρακάτω σας παραθέτουμε μία - ενδεικτική - λίστα με μερικά από τα ανέκδοτα που ξεχωρίσαμε και «κάναμε καινούργιο συκώτι» ακούγοντάς τα:

Ο Τσακ Νόρις έχει μετρήσει ως το άπειρο, δύο φορές

Ο Τσακ Νόρις ξέρει πόσο κάνει το… εμμέσως πλην σαφώς.

Ο Τσακ Νόρις δαγκώθηκε κάποτε από μια κόμπρα. Μετά από πέντε αγωνιώδεις ημέρες, η κόμπρα πέθανε

Ο Τσακ Νόρις γνωρίζει το τελευταίο ψηφίο του αριθμού π

Όταν ο Τσακ Νόρις κάνει κάμψεις, η Γη αποκλίνει ελαφρώς από την τροχιά της

Ο Τσακ Νόρις, είναι ανηψιός της Θείας Λειτουργίας.

Ο Τσακ Νόρις κοιμάται με ένα μαξιλάρι κάτω από το όπλο του

Πώς ψαρεύει ο Τσακ Νόρις; «Εσύ, εσύ κι εσύ, έξω»

O Τσακ Νόρις έχει ήδη τετραγωνίσει τον κύκλο

Δεν υπάρχουν ιπτάμενοι δίσκοι. Ο Τσακ Νόρις κάνει δισκοβολία

Όταν ο Τσακ Νόρις γυμνάζεται το μηχάνημα δυναμώνει.

Ο Λούκυ Λουκ πυροβολεί πιο γρήγορα και από τη σκιά του. Ο Τσακ Νόρρις δεν έχει σκιά…

Η γυναίκα του, του είπε όνειρα γλυκά αγάπη μου και ο Τσακ Νόρις τα έφαγε

Ο Τσακ Νόρις κάνει διακοπές στην χαμένη Ατλαντίδα

Ο Τσακ Νόρις δάγκωσε το μήλο της Apple

Όταν ο Αρχιμήδης φώναξε "εύρηκα" ο Τσακ Νόρις του απάντησε "άργησες"

Γιατί ο Τσακ Νόρις δεν παίζει πια κομπολόι; Γιατί το τερμάτισε

Ο Τσακ Νόρις έχει βάλει κουρτίνες στα Windows

Όταν ο Ζούκερμπεργκ δημιούργησε το Facebook βρήκε αίτημα φιλίας από τον Chuck Norris Β

Ο Τσακ Νόρις πίνει… ίντερνετ καφέ.

Ο Τσακ Νόρις πήγε στον ήλιο κι έμεινε 2 βράδια

Ο Τσακ Νόρις φέρνει εξάρες με ένα ζάρι

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ