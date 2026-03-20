Συνελήφθη ο γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης: Πωλούσε σε live μετάδοση Ευαγγέλιο του 1.700 (vid)

Ο πασίγνωστος γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης συνελήφθη έπειτα από επίμαχο βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με σπάνιο Ευαγγέλιο του 1.700 μ.Χ.

Στα χέρια των αρχών βρίσκεται ο Γιώργος Τσαγκαράκης, ιδιοκτήτης της πασίγνωστης γκαλερί στο Κολωνάκι, μετά από αιφνιδιαστική επιχείρηση της αστυνομίας.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε με βάση τον νόμο περί προστασίας των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς, ύστερα από έλεγχο που διενεργήθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας του.

Το επίμαχο βίντεο που κινητοποίησε τις αρχές

Αφορμή για την έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στάθηκε ένα βίντεο που δημοσίευσε ο ίδιος ο γκαλερίστας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο συγκεκριμένο υλικό, ο Γιώργος Τσαγκαράκης φαίνεται να παρουσιάζει ένα σπάνιο Ευαγγέλιο που χρονολογείται από το 1700 μ.Χ., γεγονός που κίνησε αμέσως τις υποψίες των αρμόδιων αρχών για την προέλευση και τη νομιμότητα κατοχής του κειμηλίου.

Η επιχείρηση επικεντρώθηκε στις αποθήκες της γκαλερί στην περιοχή του Ελληνικού. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, κατά τη διάρκεια της έρευνας οι αστυνομικοί ήρθαν αντιμέτωποι με ένα εντυπωσιακό εύρημα, καθώς εντοπίστηκαν εκατοντάδες πλαστούς πίνακες ζωγραφικής.

Τα έργα τέχνης έχουν ήδη κατασχεθεί και μεταφερθεί προκειμένου να εξεταστούν εξονυχιστικά από ειδικούς για την αυθεντικότητά τους και τον τρόπο απόκτησής τους.

Εκτός από το πλήθος των πινάκων και το επίμαχο Ευαγγέλιο, στην κατοχή του συλληφθέντος βρέθηκε και σημαντικό χρηματικό ποσό, το οποίο επίσης ερευνάται. Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για να διαπιστωθεί αν η γκαλερί εμπλέκεται σε ευρύτερο κύκλωμα διακίνησης αρχαιοτήτων, ενώ ο γνωστός έμπορος τέχνης αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών για να δώσει εξηγήσεις.

Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορούσε να κατέχει το Ευαγγέλιο;

Όπως είπε ο επίτιμος πρόεδρος ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, σύμφωνα με τον νόμο περί αρχαιοτήτων, ότι είναι πριν τον 18ο αιώνα, ειδικά από το 1821 και πριν, θεωρείται αρχαίο.

Ο συγκεκριμένος γκαλερίστας θα μπορούσε να έχει το Ευαγγέλιο μόνο στη περίπτωση που το έχει δηλώσει στο Υπουργείο Πολιτισμού και έχει πάρει την άδεια να το κατέχει ή να μπορεί να το διαφημίζει προς πώληση.

