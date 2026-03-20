Μετεωρίτης 7 τόνων φώτισε τον ουρανό των ΗΠΑ – Η έκρηξή του ταρακούνησε ολόκληρες περιοχές

Εντυπωσιακή πύρινη σφαίρα πάνω από τις ΗΠΑ: μετεωρίτης 7 τόνων διαλύθηκε στον ουρανό, προκαλώντας ισχυρή έκρηξη και πανικό.

Ένα σπάνιο και εντυπωσιακό αστρονομικό φαινόμενο καταγράφηκε το πρωί της Τρίτης, όταν ένας μετεωρίτης βάρους περίπου 7 τόνων διέσχισε τον ουρανό πάνω από το Κλίβελαντ, προκαλώντας εντυπωσιακές εικόνες αλλά και ανησυχία στους κατοίκους.

Ο διαστημικός βράχος, με διάμετρο σχεδόν 1,8 μέτρων, κινούνταν με ταχύτητα που άγγιζε τα 74.000 χιλιόμετρα την ώρα, δημιουργώντας μια εκτυφλωτική πύρινη σφαίρα ορατή σε πολλές πολιτείες των Ηνωμένες Πολιτείες, από το Ουισκόνσιν έως το Μέριλαντ.

Ισχυρή έκρηξη και δονήσεις

Καθώς διένυσε περισσότερα από 54 χιλιόμετρα μέσα στην ατμόσφαιρα, ο μετεωρίτης διαλύθηκε τελικά πάνω από το Βάλεϊ Σίτι.

Η έκρηξη που ακολούθησε απελευθέρωσε ενέργεια ισοδύναμη με περίπου 250 τόνους TNT, προκαλώντας ισχυρό ωστικό κύμα. Κάτοικοι ανέφεραν έντονες δονήσεις και δυνατούς κρότους, με αρκετούς να φοβούνται αρχικά ότι επρόκειτο για έκρηξη.

Επιβεβαίωση από τη NASA

Η NASA επιβεβαίωσε ότι το αντικείμενο ήταν μετεωρίτης, δηλαδή ένας μικρός αστεροειδής που εισήλθε στην ατμόσφαιρα της Γης.

Αν και είναι πιθανό μικρά θραύσματα να έφτασαν στο έδαφος, το μεγαλύτερο μέρος του σώματος καταστράφηκε κατά την είσοδό του στην ατμόσφαιρα.

Συχνό φαινόμενο, σπάνια ένταση

Παρότι τέτοιου είδους φαινόμενα δεν είναι ασυνήθιστα, το συγκεκριμένο ξεχώρισε λόγω της έντασης, της φωτεινότητας και του γεγονότος ότι σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της ημέρας, καθιστώντας το ορατό σε μεγάλη γεωγραφική έκταση.

Τα βίντεο και οι μαρτυρίες που κατέκλυσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν τη δύναμη του φαινομένου, το οποίο υπενθυμίζει τη συνεχή «βροχή» μικρών διαστημικών σωμάτων που δέχεται ο πλανήτης μας.

