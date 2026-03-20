Ποιες χώρες καταναλώνουν το περισσότερο πετρέλαιο και πόσο ημερησίως: ΗΠΑ και Κίνα κυριαρχούν παγκοσμίως

ΗΠΑ, Κίνα και Ινδία οδηγούν την παγκόσμια κατανάλωση πετρελαίου. Δείτε ποιες χώρες διαμορφώνουν τη ζήτηση και επηρεάζουν τις ενεργειακές αγορές.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν μακράν ο μεγαλύτερος καταναλωτής πετρελαίου παγκοσμίως, με ημερήσια κατανάλωση που φτάνει τα 19,12 εκατομμύρια βαρέλια.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Κίνα με 16,37 εκατομμύρια βαρέλια, ενώ η Ινδία ακολουθεί σε σημαντική απόσταση, καταγράφοντας 5,62 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.

Στην ίδια «πεντάδα» των μεγαλύτερων καταναλωτών περιλαμβάνονται επίσης η Σαουδική Αραβία με 3,96 εκατομμύρια βαρέλια και η Ρωσία με 3,85 εκατομμύρια.

Σημαντική συμβολή στη διαμόρφωση της παγκόσμιας ζήτησης έχουν και άλλες ανεπτυγμένες ή ταχέως αναπτυσσόμενες οικονομίες, όπως η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Βραζιλία, ο Καναδάς και η Γερμανία.

Παρά τις σημαντικές διαφορές σε πληθυσμό, επίπεδο ανάπτυξης και ενεργειακή στρατηγική, τα κράτη αυτά εξακολουθούν να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το πετρέλαιο, κυρίως για τις μεταφορές, τη βιομηχανία και τη συνολική οικονομική δραστηριότητα.

Συλλογικά, διαμορφώνουν τον πυρήνα της παγκόσμιας κατανάλωσης και επηρεάζουν καθοριστικά τις εξελίξεις στις διεθνείς ενεργειακές αγορές.

