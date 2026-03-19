Πλήγμα σε αμερικανικό F-35: Αναγκαστική προσγείωση μετά από αποστολή πάνω από το Ιράν

Σοβαρό περιστατικό καταγράφηκε στη Μέση Ανατολή, καθώς αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος τύπου, F-35 Lightning II, επλήγη από ιρανικά πυρά κατά τη διάρκεια αποστολής.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το CNN, το αεροσκάφος αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση σε αμερικανική στρατιωτική βάση στην ευρύτερη περιοχή.

Το περιστατικό επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος της United States Central Command, Tim Hawkins, ο οποίος ανέφερε ότι το stealth αεροσκάφος επιχειρούσε σε αποστολή μάχης πάνω από το Ιράν, όταν δέχθηκε πυρά.

Όπως δήλωσε, το μαχητικό αεροσκάφος κατάφερε να προσγειωθεί με ασφάλεια, ενώ ο πιλότος βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν υπό διερεύνηση.

Πρώτο περιστατικό στον εν εξελίξει πόλεμο

Πρόκειται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, για την πρώτη φορά που το Ιράν φέρεται να πλήττει αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος στο πλαίσιο της σύγκρουσης που ξέσπασε στα τέλη Φεβρουαρίου.

Σημειώνεται ότι τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και το Ισραήλ χρησιμοποιούν αεροσκάφη τύπου F-35 στις επιχειρήσεις τους, με κάθε μονάδα να ξεπερνά σε κόστος τα 100 εκατομμύρια δολάρια.

Οι αμερικανικές στρατιωτικές αρχές εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα δεδομένα προκειμένου να διαπιστωθεί αν όντως το αεροσκάφος επλήγη άμεσα από εχθρικά πυρά ή αν προκλήθηκε βλάβη υπό διαφορετικές συνθήκες.

Το περιστατικό ενδέχεται να επηρεάσει τις εξελίξεις στην ήδη τεταμένη κατάσταση στην περιοχή, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στις επόμενες κινήσεις και από τις δύο πλευρές...

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ