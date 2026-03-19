Κύπρος: Σειρήνες στο Ακρωτήρι, αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης (19/3) στο Ακρωτήρι της Κύπρου, όταν ήχησαν σειρήνες προειδοποίησης, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες από κυπριακά μέσα ενημέρωσης, οι πολίτες έλαβαν επείγον μήνυμα μέσω των αρμόδιων αρχών, το οποίο έκανε λόγο για εν εξελίξει απειλή ασφάλειας, καλώντας τους να παραμείνουν εντός των οικιών τους μέχρι νεότερης ενημέρωσης.

Στο μήνυμα επισημαινόταν η ανάγκη απομάκρυνσης από παράθυρα και η αναζήτηση προστασίας πίσω από ή κάτω από ανθεκτικά έπιπλα, ενώ αντίστοιχη ενημέρωση δόθηκε και στην αγγλική γλώσσα για τους κατοίκους της περιοχής.

Λήξη συναγερμού σε λίγα λεπτά

Η κατάσταση φαίνεται πως εκτονώθηκε γρήγορα, καθώς περίπου πέντε λεπτά μετά την ενεργοποίηση του συναγερμού εκδόθηκε νεότερη ενημέρωση που σήμανε τη λήξη του συναγερμού.

Οι περιορισμοί στις μετακινήσεις ήρθησαν και οι κάτοικοι επέστρεψαν στην κανονικότητα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση της απειλής.

Αναμένονται διευκρινίσεις

Οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν προχωρήσει ακόμη σε αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τα αίτια που οδήγησαν στην ενεργοποίηση του συναγερμού, με τις πληροφορίες να παραμένουν περιορισμένες.

Το περιστατικό, ωστόσο, επανέφερε στο προσκήνιο τα πρωτόκολλα πολιτικής προστασίας και την άμεση ανταπόκριση των μηχανισμών ειδοποίησης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

