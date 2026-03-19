Ρουμάνος εργάτης που άφησε την χώρα του για 19 χρόνια εξηγεί γιατί τώρα έπρεπε να επιστρέψει

Μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες στην Ιταλία, ένας Ρουμάνος εργάτης αποφάσισε να επιστρέψει στη χώρα του.

Αφού πέρασε τα τελευταία 19 χρόνια στην Ιταλία, ένας Ρουμάνος ο Πιερ Μπετίγκ, ο οποίος έφτασε στο Τορίνο όταν ήταν 19 ετών, πήρε την απόφαση να κλείσει αυτό το κεφάλαιο της ζωής του και να επιστρέψει στο σπίτι του.

Ο Ρουμάνος πέρασε σχεδόν δύο δεκαετίες εργαζόμενος στη μεταλλουργική βιομηχανία της Ιταλίας, αλλά τώρα ετοιμάζεται να επιστρέψει στο Βουκουρέστι με τη βεβαιότητα ότι εκεί «ζει κανείς καλύτερα» και ότι προσφέρονται περισσότερες επαγγελματικές ευκαιρίες.

Η μετακόμιση το 2023 στην Ιταλία

Το 2003, ο Μπετίγκ έβλεπε την Ιταλία ως ένα ιδιαίτερα υποσχόμενο κράτος. Μετακομίζοντας, βρήκε γρήγορα δουλειά σε μια εταιρεία με ρουλεμάν αυτοκινήτων και με την πάροδο του χρόνου, κατέληξε να εξελιχθεί σε προϊστάμενο τμήματος. Ωστόσο, η κρίση στον κλάδο και οι πολυάριθμες απολύσεις τον έπεισαν ότι έπρεπε να ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο στην επαγγελματική του ζωή και ότι το καλύτερο ήταν να φύγει από το Τορίνο.

Αν και αναγνωρίζει ότι έχει αναπτύξει ισχυρούς συναισθηματικούς δεσμούς με την ιταλική πόλη, καθώς εκεί ουσιαστικά ενηλικιώθηκε, θεωρεί ότι η ζωή εκεί δεν είναι πλέον η ίδια, καθώς υπάρχουν λιγότερες επαγγελματικές ευκαιρίες. Μόλις έφτασε στο Βουκουρέστι, ανακάλυψε ότι η πατρίδα του είναι πολύ πιο δυναμική, με μια αγορά εργασίας που αναπτύσσεται, καθαρούς δρόμους και μια πιο ήρεμη ατμόσφαιρα.

Η επιστροφή στη Ρουμανία

Παραδόξως, οι προπαππούδες του Μπετίγκ ήταν Ιταλοί που μετανάστευσαν στη Ρουμανία μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο αναζητώντας καλύτερες συνθήκες ζωής. Εκείνος πραγματοποίησε το αντίστροφο ταξίδι πολλές δεκαετίες αργότερα, οπότε με την επιστροφή του ολοκληρώνεται ένας όμορφος κύκλος στον οποίο οι δύο ευρωπαϊκοί πολιτισμοί διαμόρφωσαν την ταυτότητά του.

Μετά την επιστροφή του, ο Μπετίγκ έχει απορρίψει δύο προτάσεις από τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και αποφάσισε να αφοσιωθεί στο πραγματικό του πάθος: τη ζωγραφική. Με τις αποταμιεύσεις των χρόνων του στην Ιταλία, επένδυσε στο να γίνει επαγγελματίας καλλιτέχνης και έχει ήδη συμμετάσχει σε διεθνείς εκθέσεις (ορισμένες στο Τορίνο). Παρ’ όλα αυτά, παραδέχεται ότι μερικές φορές του λείπουν οι φίλοι του και η αρχιτεκτονική της πόλης που τον φιλοξένησε για σχεδόν είκοσι χρόνια.

Η ιστορία του Μπετίγκ έχει γίνει ένα ακόμη παράδειγμα της κατάστασης που βιώνει η Ρουμανία: από το 2019, χιλιάδες Ρουμάνοι επιστρέφουν στη χώρα τους μετά από δεκαετίες μετανάστευσης. Παρόλο που η ρουμανική κοινότητα παραμένει η πολυπληθέστερη σε ολόκληρη την Ιταλία, πολλοί επιλέγουν να επιστρέψουν, καθώς έλκονται από την οικονομική ανάπτυξη και την αύξηση των ευκαιριών στη χώρα καταγωγής τους. Ο Μπετίγκ, από την πλευρά του, συνοψίζει την απόφασή του ως εξής: «Θα είμαι πάντα ευγνώμων στο Τορίνο, αλλά θεωρώ ότι ήρθε η ώρα να κοιτάξουμε προς το μέλλον».

