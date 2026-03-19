Η ευρωπαϊκή χώρα που παραδέχτηκε ότι διαθέτει υπερηχητικούς πυραύλους κρουζ από την Κίνα

Πρόεδρος ευρωπαϊκής χώρας επιβεβαίωσε ότι διαθέτει σημαντικό αριθμό υπερηχητικών πυραύλων και σχεδιάζει να επεκτείνει το οπλοστάσιό του.

Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς, πρόεδρος της Σερβίας, παραδέχτηκε ότι η χώρα του διαθέτει υπερηχητικούς πυραύλους κρουζ κινεζικής κατασκευής, μετά τη δημοσίευση εικόνων που έδειχναν αυτά τα όπλα τοποθετημένα σε σερβικά μαχητικά αεροσκάφη.

Οι φωτογραφίες κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε ιστοσελίδες στις αρχές της περασμένης εβδομάδας. Σε αυτές φαίνονταν πύραυλοι CM-400 AKG, κινεζικής παραγωγής, τοποθετημένοι σε MiG-29, αεροσκάφη ρωσικής κατασκευής.

Ο Σέρβος πρόεδρος σχολίασε ότι υπάρχει σημαντικός αριθμός και θα αποκτήσουν περισσότερα. Επιπλέον, σημείωσε ότι αυτοί οι πύραυλοι είναι «εξαιρετικά ακριβοί», αλλά ταυτόχρονα «εξαιρετικά αποτελεσματικοί».

Υπερηχητικές ταχύτητες

Ειδικοί επισημαίνουν ότι αυτός ο πύραυλος, που παρουσιάζεται ως η έκδοση εξαγωγής του κινεζικού YJ-12, θα μπορούσε να φτάσει υπερηχητικές ταχύτητες.

Η Σερβία είναι μία από τις υποψήφιες χώρες για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και, ταυτόχρονα, μία από τις λίγες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων που δεν ανήκουν στο ΝΑΤΟ, έχοντας επενδύσει μαζικά στην άμυνα για να «διατηρήσει την ουδετερότητά της».

Η πιο πρόσφατη γνωστή προμήθεια του Βελιγραδίου είναι δώδεκα μαχητικά Rafale γαλλικής κατασκευής, για τα οποία πλήρωσε συνολικά 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Η χώρα διατηρεί επίσης στενούς δεσμούς με τη Ρωσία, από την οποία έχει αγοράσει στο παρελθόν οπλισμό.

Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς έχει υπογραμμίσει ότι το Βελιγράδι διατηρεί καλές σχέσεις με το ΝΑΤΟ, παρά το γεγονός ότι δεν είναι μέλος, δηλώνοντας ότι θα έκανε τα πάντα για να τις διατηρήσει. «Ό,τι κάνουμε έχει ως στόχο την υπεράσπιση της χώρας μας», τόνισε ο πρόεδρος.

