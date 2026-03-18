Το Μενίδι έχει το δικό του... Iron Dome: Ρομά πυροβολούν ανεξέλεγκτα με καραμπίνες στον αέρα (vid)

Σκηνές που προκαλούν σοκ καταγράφηκαν σε στενό στο Μενίδι, με πυροβολισμούς μπροστά σε ανήλικα και το βίντεο να ανεβαίνει στα social.

Δεν είναι η πρώτη φορά που τέτοιες εικόνες κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, όμως κάθε φορά το ερώτημα γίνεται ολοένα και πιο βαρύ: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η κανονικοποίηση της επικίνδυνης συμπεριφοράς; Το νέο βίντεο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες από το Μενίδι επαναφέρει το θέμα με τον πιο ωμό τρόπο.

Σε αυτό φαίνεται ένας άνδρας Ρομά να πυροβολεί επανειλημμένα στον αέρα με καραμπίνα, σε έναν στενό δρόμο κατοικημένης περιοχής. Δίπλα του, ένα δεύτερο άτομο κρατά επίσης όπλο, ενώ ζητά επιπλέον φυσίγγια από άτομο που καταγράφει τη σκηνή. Το σκηνικό παραπέμπει περισσότερο σε επίδειξη δύναμης παρά σε μια αυθόρμητη κίνηση που έλαχε να καταγραφεί τυχαία.

Επίφοβη «επίδειξη»

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο δεν είναι μόνο οι πυροβολισμοί, αλλά το περιβάλλον μέσα στο οποίο εκτυλίσσονται. Είναι χαρακτηριστικό πως σε κοντινή απόσταση βρίσκεται ένα 6χρονο κορίτσι που παρακολουθεί όσα συμβαίνουν, χωρίς κανείς να δείχνει να αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο που αυτό διατρέχει.

Υπενθυμίζεται πως στην συγκεκριμένη περιοχή, πριν από 9 χρόνια θρηνήσαμε από αδέσποτη σφαίρα το θάνατο του 11χρονου Μάριου κατά τη διάρκεια σχολικής εορτής...